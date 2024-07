Formula 1. Programul Marelui Premiu al Ungariei. Cursa va fi duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (16:00)

Lewis Hamilton a câștigat cursa din etapa trecută, de la Silverstone. Britanicul i-a învins pe Max Verstappen și Lando Norris.

Programul Marelui Premiu al Ungariei

Week-end-ul de Formula 1 va debuta vineri, cu prima sesiune de antrenamente liber. Acesta se va desfășura de la 14:30, și va fi live în AntenaPLAY. A doua sesiune de antrenamente va fi tot vineri, de la ora 18:00, fiind de asemenea live în AntenaPLAY.

Ziua de sâmbătă va începe cu a treia sesiune de pregătire, sesiune care va începe de la ora 13:30, live în AntenaPLAY. Calificările vor lua startul de la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Marea cursă de la Hungaroring se va desfășura duminică, de la ora 16:00, și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Ungariei:

Vineri:

Antrenament 1: 14:30 (AntenaPLAY)

Antrenament 2: 18:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

Antrenament 3: 13:30 (AntenaPLAY)

Calificări: 17:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică:

Cursa: 16:00 (Antena 1 și AntenaPLAY)

În sezonul trecut, Lewis Hamilton a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Ungariei, însă victoria i-a aparținut lui Max Verstappen, podiumul fiind completat de Lando Norris și Sergio Perez.

Lewis Hamilton a înregistrat nu mai puțin de opt victorii pe circuitul de la Hungaroring, iar la constructori, McLaren este echipa care a triumfat de cele mai multe ori în Ungaria, de 11 ori.

Formula 1 a anunţat programul curselor de sprint din 2025

Formula 1 a anunţat programul curselor de sprint din 2025. Chiar dacă suntem la jumătatea sezonului 2024, FIA şi Formula 1 au pus deja la punct toate planurile legate de următorul sezon. Anul viitor vom ave tot 6 curse de sprint, în sezonul care va marca 75 de ani de Formula 1.

Pentru al doilea an la rând, Shanghai şi Miami vor găzdui curse de sprint. Cele două locaţii vor fi şi primele curse de sprint ale sezonului. Marele Premiu al Chinei va avea loc în perioada 21-23 martie 2025, în timp ce Marele Premiu de la Miami va avea loc în perioada 2-4 mai 2025.

A treia cursă de sprint este programată la finalul lunii iulie, la Spa. Marele Premiu al Belgiei va găzdui, din nou, o cursă de sprint, după ce a găzduit ultima oară această cursă în 2023. Statele Unite vor avea şi o a doua cursă de sprint, în weekend-ul în care Marele Premiu va avea loc la Austin, pe COTA, în perioada 17-19 octombrie 2025.

A cincea cursă de sprint va avea loc pe Interlagos, la în cadrul Marelui Premiu al Braziliei (7-9 noiembrie). Circuitul din Sao Paolo a găzduit în fiecare an curse de sprint, de la introducerea acestora în 2021. Ultima cursă de sprint din 2025 va avea loc în Qatar, la Lusail. Marele Premiu al Qatarului va avea loc în perioada 28-30 noiembrie 2025.

