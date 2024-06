Formula 1. Sergio Perez va concura pentru Red Bull până în 2026: "O provocare pe care o iubesc"

În prezent Perez se află pe locul cinci după opt curse. Anunțul făcut înaintea Marelui Premiu al Canadei de la Montreal din acest weekend a clarificat speculațiile privind partenerul lui Verstappen anul viitor.

De asemenea, a pus capăt speranțelor australianului Daniel Ricciardo de a reveni la echipă, după ce acesta a revenit la echipa soră RB, și a mai închis o ușă pentru Carlos Sainz de la Ferrari, care caută un loc pentru sezonul 2025. Perez, care s-a alăturat echipei la sfârșitul anului 2020, a declarat că a concura pentru Red Bull a fost „o provocare ca nicio alta" atât pe pistă, cât și în afara ei.

„Sunt foarte fericit să îmi angajez viitorul la această echipă grozavă. Sunt încântat să rămân aici pentru a continua călătoria noastră împreună și pentru a contribui la marea istorie a acestei echipe pentru încă doi ani. A face parte din echipă este o provocare imensă, pe care o iubesc. Avem o mare provocare în acest an și am încredere deplină în întreaga echipă că viitorul este luminos aici și sunt încântat să fac parte din el", a mărturisit Checo.

Nou parteneriat cu Ford

Regulile de funcționare a motoarelor din Formula 1 se vor schimba în 2026, Red Bull urmând să își construiască propriul grup motopropulsor și să înceapă un nou parteneriat cu Ford.

„Acum este un moment important pentru a confirma linia noastră pentru 2025 și suntem foarte încântați să continuăm să lucrăm împreună cu Checo", a declarat șeful echipei, Christian Horner, care a subliniat importanța continuității și a stabilității. Perez, câștigător a șase curse în cariera sa în F1, a terminat până acum de trei ori pe locul doi în acest sezon și pe locul trei în China. El a abandonat în ultima cursă de la Monaco.

