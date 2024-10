Formula 1: Suspiciuni că echipa Red Bull trişează. Ar fi folosit un dispozitiv controversat

După ultimul Mare Premiu, din Singapore, din 22 septembrie, mai multe echipe au alertat FIA cu privire la posibila utilizare a unui sistem ilegal pentru îmbunătăţirea aerodinamicii. Forul de conducere al Formulei 1 a avut îndoieli serioase. Deşi nu au fost divulgate nume, Red Bull a recunoscut existenţa pe monopostul său a unui dispozitiv care reglează înălţimea maşinii din partea din faţă a podelei acesteia.

Acesta ar putea fi reglat din interiorul cockpitului, eventual de către un mecanic în timpul pregătirilor dinaintea cursei. Dar ce ar aduce acest lucru maşinii? Un avantaj aerodinamic semnificativ şi o gestionare mai uşoară a combustibilului în funcţie de distanţele cursei. Problema: regula "parc fermé" interzice orice modificare de acest tip după începerea calificărilor.

"Sistemul există, dar este inaccesibil"

Articolul continuă după reclamă

La începutul sezonului, nimeni nu a putut face faţă RB20, iar Max Verstappen a câştigat şapte GP în primele zece curse. Red Bull a stagnat cu şase GP înainte de final, dar şi-a revenit puţin de la Baku. Există o legătură? Nimeni nu ştie sigur.

"Da, dispozitivul există, deşi este inaccesibil odată ce maşina este complet asamblată şi gata să fie condusă", a precizat Red Bull. O justificare susţinută logic de piloţii săi. "Ştiam că există, dar nu era disponibil pentru a fi folosită de noi", a adăugat Sergio Pérez.

Pentru moment, FIA nu vorbeşte despre sancţiuni, dar îşi va adapta controalele, începând cu următoarea reuniune. „Am implementat ajustări procedurale pentru a ne asigura că înălţimea T-tray nu poate fi uşor modificată. În unele cazuri, acest lucru poate implica aplicarea unui sigiliu pentru a oferi o garanţie suplimentară de conformitate”, a asigurat un reprezentant FIA pentru Nextgen-auto.

Performanţele Red Bull vor fi analizate îndeaproape în acest weekend la Marele Premiu de la Austin (SUA), etapa 19 a sezonului 2024 de Formula 1.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei IPS Teodosie ne îndeamnă să nu ascultăm de medic în perioadele de post. Sunteţi de acord cu noua sa declaraţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰