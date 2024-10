Toyota revine în Formula 1, în parteneriat cu Haas, la Marele Premiu al Statelor Unite din Austin

Haas și Toyota au precizat, într-o declarație comună, că vor "împărtăși expertiză și cunoștințe, precum și resurse". Toyota va furniza "servicii de proiectare, tehnice și de producție", în timp ce Haas va oferi "expertiză tehnică și beneficii comerciale".

Mașinile Haas vor purta marca Toyota

Mașinile Haas vor purta marca Toyota începând cu Marele Premiu al Statelor Unite din Austin, Texas, din 18-20 octombrie. Haas va continua să utilizeze unități de propulsie Ferrari, după ce la începutul acestui an și-a prelungit contractul cu echipa italiană până în 2028.

Tomoya Takahashi - președintele diviziei de curse a Toyota, cunoscută sub numele de Gazoo - a declarat că, în cadrul acordului, compania își propune să "cultive piloți, ingineri și mecanici". În ultimii ani, Toyota a constatat că îi lipsesc piloții și inginerii japonezi aspiranți la curse pentru a rivaliza cu Honda, a declarat pentru BBC Sport o sursă la curent cu înțelegerea.

Compania crede că o prezență proprie în F1 o va ajuta să contracareze această situație. Directorul echipei Haas, Ayao Komatsu, a declarat: "Să avem un lider mondial în sectorul auto care susține și lucrează alături de organizația noastră, încercând în același timp să-și dezvolte și să-și accelereze propria expertiză tehnică și de inginerie - este pur și simplu un parteneriat cu beneficii evidente pentru ambele părți. Capacitatea de a valorifica resursele și baza de cunoștințe disponibile la Toyota Gazoo Racing, beneficiind de procesele lor tehnice și de fabricație, va fi esențială pentru propria noastră dezvoltare și pentru dorința noastră clară de a ne crește în continuare competitivitatea în Formula 1. În schimb, oferim o platformă pentru Toyota Gazoo Racing pentru a utiliza pe deplin și a avansa ulterior capacitățile lor interne de inginerie."

Revenirea Toyota în F1 marchează un pas semnificativ atât pentru companie, cât și pentru sport în ansamblu. Aceasta s-a retras din F1 după opt ani în care a condus propria echipă, în perioada 2002-2009. Într-un deceniu marcat de o implicare extinsă în F1 a producătorilor de automobile, Toyota și-a dezvoltat reputația de a fi cea care a avut cea mai mare discrepanță între buget și succes. Echipa, despre care se credea că este cea mai bine finanțată din F1 la acea vreme, nu a reușit să câștige nicio cursă.

