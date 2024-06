Formula 1. Verstappen şi Perez pot doborî un record stabilit de Michael Schumacher

Red Bull a anunţat că Sergio Perez a semnat un nou contract şi va rămâne la echipă cel puţin până în 2026. Puţin mai complicată este situaţia lui Max Verstappen, care nu este sigur că va mai rămâne la Red Bull şi pentru sezonul următor, date fiind problemele financiare cu care se confruntă echipa. Dacă totuşi Verstappen va rămâne, atunci cei doi vor pilota împreuna până la finalul sezonului 2026, ceea ce înseamnă că vor ajunge la 138 de curse.

O cifră absolut uriaşă pentru o lume în continuă mişcare, aşa cum este lumea "Marelui Circ". În prezent, recordul din acest punct de vedere este deţinut de Michael Schumacher şi Rubens Barrichelo, cei doi pilotând pentru Ferrari în 104 curse.

