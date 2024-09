Ianis Hagi, prima reacție după victoria cu 3-1 în fața Lituaniei: "Atâta timp cât un antrenor a avut încredere în mine, niciodată nu am dezamăgit"

Ianis Hagi, prima reacție după victoria cu 3-1 în fața Lituaniei: "Atâta timp când un antrenor a avut încredere în mine, niciodată nu am dezamăgit" - Profimedia

"Un meci dificil cu un adversar care a ajucat foarte bine. Meciul se joaca 97 de minute și a fost bine. A fost bine că am câștigat. Da, știam sigur că se va da penalty. Mă bucur că am dat penalty. Când joc sunt fericit. Toată lumea știe ce înseamnă echipa națională pentru mine. Atâta timp cât un antrenor a avut încredere în mine, niciodată nu am dezamăgit. Mă întorc la Rangers. Vreau să le mulțumesc celor care m-au contactat, însă lupta mea este afară", a declarat Ianis Hagi la finalul partidei.

Victorie decisă în ultimele minute

Naţionala de fotbal a României a învins cu emoţii selecţionata Lituaniei, cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor. Victoria s-a conturat târziu, golurile tricolorilor fiind reuşite de Valentin Mihăilă (4), Răzvan Marin (87 - penalty) şi Alexandru Mitriţă (90+2), în timp ce pentru oaspeţi a punctat Armandas Kucys (34).

În ciuda deschiderii rapide de scor, România a făcut un joc modest, fiind dominată în prima repriză de o echipă solidă, care a combinat surprinzător de bine, mai ales în condiţiile unui teren execrabil. Mihăilă a marcat în minutul 4, după ce a fost lansat excelent de Stanciu pe lângă Lekiatas, fundaşul echipei FCU Craiova.

Lituania a reuşit egalarea (34), prin Kucys, cu un şut din unghi, la o fază care a surprins apărarea României în flancul său drept. Oaspeţii au încheiat prima repriză cu o posesie de 56%, faţă de 44% cât a avut România.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a fost net mai bună în ultima jumătate de oră şi a reuşit să îşi creeze ocazii la poarta lui Gertmonas, goalkeeper-ul Universităţii Cluj, liderul la zi al Superligii. Stanciu (62) a şutat peste poartă din afara careului, după care Olaru (68) l-a încercat pe Gertmonas cu un şut de la distanţă. În min. 74, Hagi a şutat bine din afara careului, dar Gertmonas a respins.

O fază care a dat fiori suporterilor României s-a consumat în min. 77, când la centrarea lui Slivka, Antanavicius a trimis mingea în poartă cu capul, din mâinile lui Târnovanu, însă golul a fost anulat de arbitrajul video (VAR), deoarece portarul avea ambele mâini pe minge.

În min. 85, la un duel între Hagi şi Lasickas în careul oaspeţilor, arbitrul sloven Rade Obrenovic a dictat penalty, după consultarea VAR, iar Răzvan Marin a transformat cu siguranţă (87). Balticii s-au aruncat în atac în căutarea egalării, iar România a dat lovitura pe contraatac, la o acţiune purtată în doi, de Mitriţă şi Alibec, jucătorul Universităţii Craiova marcând printre picioarele lui Gertmonas (90+2), după care s-a descărcat emoţional, îmbrăţişându-l strâns pe selecţionerul de 79 de ani al României.

Lituania a încheiat practic meciul în careul nostru, având o ocazie bună de a înscrie prin Tutyskinas (90+6), al cărui şut la colţul scurt a fost respins de Târnovanu.

