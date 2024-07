JO 2024: David Popovici ia startul la 100 metri liber. Seriile de calificare încep la ora 12:15

David Popovici a adus României prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Luni seară, Sportivul nostru a devenit campion olimpic în proba de 200 de metri liber, cu timpul de 1.44.72, cu 2 sutimi de secundă înaintea locului doi, după o cursă cu un final dramatic. El a fost urmat de britanicul Matthew Richardson (1.44.74) şi de americanul Luke Hobson (1.44.79).

Timpii obținuți de cei opt finaliști:

David Popovici - 1:44,72

Matthew Richards - 1:44,74

Luke Hobson - 1:44,79

Duncan Scott - 1:44,87

Lukas Maertens - 1:45,46

Danas Rapsys - 1:45,46

Maximillian Giuliani - 1:45,57

Matsumoto Kathuhiro - 1:46,26

David Popovici poate aduce aurul și în proba de 100 m liber

Astăzi, David Popovici va evolua la Paris și în proba de 100 metri liber, ale cărei serii de calificare sunt programate la ora 12:15. Sportivul nostru intră în seria 9, după ora 13.30. Semifinalele încep de la ora 21:30, iar marea finală este programată miercuri, 31 iulie, de la ora 23:22 (ora României).

David Popovici a declarat că şi-a împlinit un vis prin câştigarea aurului olimpic la 200 metri liber. "Nu mi-a păsat de medalie. Aşa am câştigat-o. Nu acesta este obiectivul. obiectivul este să te simţi bine. Vii la Jocurile Olimpice să concurezi cu cei mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici. Tocmai că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să o câştig. A fost o luptă de câini, fix aşa o descriu. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american că este în faţa mea, ştiam că neamţul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Chiar dacă nu te uiţi la ei, îi simţi acolo respinrându-ţi în ceafă. Ştiam că sunt acolo şi nu mi-am permis în nicio secundă să o las mare. Am făcut cursa pe care o doream. Chiar dacă nu acesta era obiectivul, mă bucur pentru medalie. Mi-am dat seama când am atins plăcuţa pentru că au nişte lumini. Dacă atingi primul, vezi doar o lumină. Au fost lacrimi de bucurie în tribune, şi la mine au fost. Nu sunt cel mai deschis om, dar am plâns şi eu când am dat primul interviu. Inclusiv pe podium m-am abţinut. Am visat la acest moment, la 11 ani tortul meu a fost cu Jocurile Olimpice de la Tokyo,. Eu de la 11 ani ştiam că îmi doresc să ajung la Jocuri. Dacă eu am reuşit, un băiat crescut în Titan – Pantelimon, complet obişnuit, absolut oricine poate. Prin determinare, perseverenţă şi multă muncă. Aş vrea să profit de ocazie şi să le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut", a spus noul campion olimpic.

Ultima medalie olimpică a înotului românesc datează din 2004, când Camelia Potec lua aurul la 200 de metri liber la Atena, iar Răzvan Florea bronzul la 200 metri spate.

Cu cine luptă David Popovici pentru aur la proba de 100 metri liber, la Jocurile Olimpice 2024

David Popovici va lupta pentru medalia de aur la proba de 100 metri liber, de la Jocurile Olimpice 2024, cu Pan Zhanle, cei doi fiind şi favoriţii specialiştilor, înainte de finala "probei regină".

Zhanle şi Popovici au reuşit cei mai buni timpi din 2024, la proba de 100 metri liber. La Doha, chinezul devenea deţinătorul recordului mondial, cu 46.80. Popovici a înotat senzaţional la Belgrad, la Europene, reuşind al treilea timp din istorie, 46.88. La proba de 100 de metri liber mai sunt cotaţi cu şanse la medalia de aur şi Jack Alexy, Kyle Chalmers sau Maxime Grousset.

Cariera impresionantă a lui David Popovici, la doar 19 ani

La Campionatele Europene de Juniori, David Popovici a cucerit multiple medalii de aur, stabilind noi recorduri în probele de 100 și 200 de metri liber. Performanțele sale remarcabile nu s-au oprit aici. La Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, Popovici a reușit să se califice în finala probei de 100 de metri liber, unde a obținut un onorabil loc patru, atrăgând atenția comunității internaționale de înot.

Anul 2022 a marcat o etapă importantă în cariera lui David Popovici, când a câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Budapesta, la probele de 100 și 200 de metri liber, devenind astfel dublu campion mondial. Pe lângă aceste realizări, Popovici a stabilit numeroase recorduri naționale și internaționale la nivel de juniori și seniori. Unul dintre cele mai notabile recorduri ale sale este cel de la 100 de metri liber, unde a stabilit un nou record mondial pentru juniori. Popovici a fost recunoscut pentru performanțele sale extraordinare prin numeroase premii și distincții. În 2021 și 2022, a fost numit cel mai bun tânăr înotător al anului de către FINA. În România, a primit numeroase premii și recunoașteri, fiind considerat un exemplu de excelență în sport.

JO 2024: Programul sportivilor români

Echipa feminină de gimnastică a României va evolua, marţi, în finala de la Jocurile Olimpice de la Paris. Tot marţi, intră în calificări şi David Popovici la proba de 100 metri liber.

Programul de marţi al sportivilor români la JO:

11:00

Tenis de masă, Arena 4 Paris Sud

Simplu feminin - Turul 2: Bernadette Szocs - Margaryta Pesoţka (Ucraina)

11:10

Canotaj, Baza nautică Vaires sur Marne / Simplu vâsle masculin - Sferturi de finală: Mihai Chiruţă

11:50

Canotaj, Baza nautică Vaires sur Marne

Dublu vâsle (2x) feminin – Semifinale: Simona Radiş, Ancuţa Bodnar

12.10

Dublu vâsle (2x) masculin – Semifinale: Florin Enache, Andrei Cornea

12:15

Înot, Paris La Defense Arena / 100 m liber masculin – Calificări: David Popovici

12.40

Canotaj, Baza nautică Vaires sur Marne

Patru rame (4-) masculin – Recalificări: Ciprian Tudosă, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu

17:35

Polo pe apă, Aquatics Centre / Meci masculin – Grupe: SUA - ROMÂNIA

17.50

Box, Arena Paris Nord / 54 kg feminin - Turul 2: Lăcrămioara Perijoc - Enkhjargal Munguntsetseg (Mongolia)

19:15

Gimnastică artistică, Arena Paris Bercy / Echipe feminin – FINALĂ: Echipa ROMÂNIEI - Sabrina Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Andreea Preda, Amalia Ghigoarţă

21:30

Înot, Paris La Defense Arena / 100 m liber masculin – Semifinale: David Popovici, dacă se califică.

