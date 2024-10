Lando Norris, pole-position în Marele Premiu al Statelor Unite! Cursa e la 21:45, în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de Formula 1 al SUA, în faţa olandezului Max Verstappen, de la Red Bull. Verstappen, care are 54 de puncte avans faţă de Norris în clasament după ce a câştigat sprintul de pe Circuit of the Americas din Austin, ar fi putut câştiga calificărilor, dar a fost afectat de accidentul lui George Russell, de la Mercedes. De pe poziţia a treia a grilei de start va pleca spaniolul Carlos Sainz, de la Ferrari.

Lando Norris, pole-position în Marele Premiu al Statelor Unite

Coechipierul spaniolului, Charles Leclerc, a fost

al patrulea, în faţa lui Oscar Piastri de la McLaren, al cincilea, în timp ce timpul lui Russell de dinaintea accidentului său l-a plasat pe locul şase.

Pierre Gasly a fost al şaptelea pentru Alpine, iar Fernando Alonso al optulea pentru Aston Martin. Kevin Magnussen a ocupat locul nouă pentru Haas în prima sa apariţie în Q3 din 2024, iar Sergio Perez va pleca de pe locul 10.

McLaren, favoritul sezonului

Sezonul 2024 a adus competiții acerbe, iar clasamentul îl plasează pe McLaren favoritul sezonului cu 7 curse câștigate, cu Norris pe pozitia 2, cu doar 3 curse, iar etapa americană va fi crucială pentru stabilirea liderilor campionatului. Verstappen conduce clasamentul 2024, iar olandezul își propune să obțină a patra victorie consecutivă pe unul dintre cele mai puternice circuite pentru el, datorită abilității sale excepționale de a controla supravirarea.

Grand Prix-ul de la Austin este mult mai mult decât o simplă cursă. Fanii vor putea participa la diferite activități pe parcursul întregului weekend: concerte live și evenimente de divertisment, tururi ale paddock-ului și întâlniri cu vedetele sportului. Atmosfera va fi completată de faimoasa ospitalitate texană și de peisajul impresionant oferit de circuitul unic din Austin.

Circuit of The Americas – Inima Racingului în SUA

Circuitul din Austin, recunoscut pentru designul său tehnic și virajele strânse, pune la încercare abilitățile fiecărui pilot. Cu o lungime de 5.513 kilometri, 56 de tururi și 20 de viraje provocatoare, circuitul promite o cursă plină de adrenalină și strategii ingenioase, într-un cadru deosebit, acompaniat de peste 100.000 de fani prezenți. În timp ce echipe precum Mercedes AMG Petronas sau Ferrari sunt întotdeauna bine reprezentate de mii de fani prezenți, pe acest circuit echipa Haas are chiar și o colină dedicată fanilor echipei - Home Race pentru echipa americană.

De la inaugurarea sa în 2012, circuitul a avut parte de 10 curse spectaculoase, iar până la momentul actual, niciun pilot american nu a triumfat pe acest circuit.

Doar cinci piloți au împărțit victoriile în Texas: Lewis Hamilton (5 curse), finlandezii Kimi Raikkonen și Valtteri Bottas, Sebastian Vettel și Max Verstappen, câstigand ultimele 3 Grand Prix-uri pe acest circuit. Cel mai rapid tur a fost al lui Charles Leclerc in 2019, cu un record de 1:36.169.

Programul complet al Marelui Premiu American

Etapa a 19-a din Formula 1 se desfăşoară în această perioadă, live integral pe AntenaPLAY si Antena 3 CNN:

Antrenamente-18 Octombrie

Vineri, 20:30

Sprint/ Calificari-19 Octombrie

Sambata, 21:00/00:45

Marea Cursa “Circuit of the Americas”-20 Octombrie

Duminică, 21:45

Toate etapele competiţiei Formula 1, Formula 2 şi Formula 3 pot fi urmărite integral pe platforma AntenaPLAY.

2024 reprezintă cel mai mare efort financiar şi de organizare din istoria Formulei 1, cu 24 de curse, 72 de sesiuni de antrenamente live şi 24 de calificări contracronometru.

Antena este casa Formulei 1 în România pentru următorii 3 ani.

