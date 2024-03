Mercedes intră în cursa pentru Carlos Sainz. Pilotul de la Ferrari, dorit şi de RedBull

Christian Horner, şeful de la RedBull, a anunţat că şi l-ar dori pe Sainz din sezonul viitor în condiţiile în care RedBull va rămâne fără Sergio Perez. Acum, şi Mercedes şi-a anunţat intenţia de a-l aduce pe Carlos Sainz. Mutarea, dacă se va realiza, va fi una cu atât mai spectaculoasă cu cât Lewis Hamilton, actualul pilot al Mercedes, va pleca chiar la Ferrari.

Toto Wolff, omul care conduce destinele Mercedes în Formula 1, a anunţat că pilotul iberic se numără printre variantele pe care le ia în calcul pentru înlocuirea lui Hamilton. "Cei care sunt disponibili sau care ar putea fi interesanți pentru noi, toți au argumente în favoarea lor. Fie că sunt foarte tineri, fie că sunt foarte experimentați sau că sunt în cei mai buni ani... Sau Carlos Sainz. Este o alegere dificilă. Există motive pentru a-l semna pe fiecare dintre cei luați în calcul. Vreau doar să fac un pas înapoi și pur și simplu să monitorizez situația. Unii dintre băieții menționați pot semna pentru alte echipe și de aceea, în acest moment, doar monitorizez situația", a declarat Toto Wolff pentru Marca.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

https://antenaplay.ro/live/formula-1-live

https://antenaplay.ro/live/formula-2-live

https://antenaplay.ro/live/formula-3-live

