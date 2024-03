Se pregăteşte "transferul" sezonului în Formula 1. Carlos Sainz, de la Ferrari, la RedBull: "Am văzut un pilot foarte rapid, dar fără contract"

"Transferul" gândit de Horner nu este chiar atât de imposibil pe cât ar părea la prima vedere, dacă ţinem cont de faptul că începând cu 2025 expiră contractul lui Sainz cu Ferrari, iar la italieni va veni Lewis Hamilton. Mai mult, Sergio Perez e în ultimul an de contract cu RedBull astfel că o eventuală venire a lui Carlos Sainz ar acoperi golul lăsat de acesta.

Horner: "Am văzut un pilot rapid, dar fără contract"

"Vrem să aliniem cea mai bună pereche pe care o putem avea. Câteodată trebuie să privești și în afara curții tale. Am văzut un pilot foarte rapid, fără angajament (n.red. din 2025), care a câștigat cursa de astăzi, așa că piața e destul de fluidă", a declarat Christian Horner, citat de formulauno.com.

Carlos Sainz a avut o reacție savuroasă, după victoria superbă din Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Pilotul de la Ferrari a făcut o cursă fabuloasă, la două săptămâni după ce s-a operat, iar la final a glumit și le-a recomandat colegilor lui să-și scoată toți apendicele.

"A fost o cursă foarte bună, m-am simțit foarte bine. Fizic nu a fost foarte bine, dar am putut să îmi manageriez pneurile. Mă bucur pentru echipă, pentru Charles, viața e uneori nebună. Am fost pe podium în Bahrain, după operația, după aici victorie, a fost un roller-coaster. Le recomand tuturor piloților să-și scoată apendicele. Am simțit că pot să țin pasul cu Max Verstappen în primele tururi, dar și-a pierdut mașina, păcat pentru el. Dar sunt fericit că am câștigat, că m-am întors aici. Din turul al doilea, știam că o pot face. Am avut grijă de pneuri, m-am gândit la steaguri roșii, dar a fost o cursă curată", a declarat Carlos Sainz.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

https://antenaplay.ro/live/formula-1-live

https://antenaplay.ro/live/formula-2-live

https://antenaplay.ro/live/formula-3-live

