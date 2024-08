Mesajul campionilor Andrei Cornea şi Marian Enache după aurul câştigat în finala de dublu vâsle la JO 2024. "Suntem zeii apelor"

”Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin. Prima medalie de aur în această probă, dacă nu mă înşel. Sunt foarte bucuros că am reuşit să scriem din nou istorie. Eu cu Andrei am scris istorie, nu am cuvinte să mă exprim. Ştiam că putem reuşi, doar că nu am vrut să mă afirm înainte. Ştiam că nu contează culoarul, v-am spus şi ieri. Astăzi am venit la cursă cu mentalitatea că este culoarea 1 şi că este 1 august. În 4 zile este ziua mea de naştere şi este cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam face vreodată”, a declarat Florin Marian Enache.

Reacţia campionilor Andrei Cornea şi Marian Enache după aurul câştigat la JO 2024

Pentru Andrei Cornea, cursa a fost minunată. ”Nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că cu culoarul unu, dacă nu mă înşel, am câştigat şi la europene. Ieri, când am văzut că ne-a pus pe unu şi avem culoarul unu, am zis că na, nu se poate altfel în afară de culoarul unu, să-mi dea locul unu. N-am cuvinte”.

Florin Enache a completat: ”Am plecat cu gândul că am tras mii de curse. Am spus la înainte de start că este ultima noastră cursă pe anul acesta. Va fi cea mai frumoasă. I-am zis priveşte în faţă, câtă lume ne susţine, toată lumea se uită la noi. Toată România se uită la noi. Nu putem face nimic mai mult decât ce am învăţat la antrenamente. Am tras 1000 de curse, n-am murit, n-am crăpat de asta ne-am antrenat şi am reuşit. Mă bucur că am deschis concursul noi, cu imnul României, este cea mai mare bucurie din viaţa mea”.

Sportivii Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea au adus prima medalie de aur pentru canotajul românesc la Jocurile Olimpice, după ce au câştigat proba de dublu vâsle masculin. Este a doua medalie de aur pentru România la Paris, după cea a lui David Popovici la 200 metri liber.

