Statuia se află în faţa Kaseya Center, casa echipei din Florida. Wade este primul jucător de la Heat care are propria statuie, la un an după ce a fost primul jucător din Miami inclus în Hall of Fame şi la patru ani după ce franciza a retras tricoul cu numărul 3 în onoarea sa.

Reacţia lui Dwyane Wade

Wade, acum în vârstă de 42 de ani, a jucat în NBA din 2003 până în 2019, în principal pentru echipa din Florida (a avut perioade şi la Chicago Bulls şi Cleveland Cavaliers). Cu Miami Heat, el a fost de trei ori campion în 2006, 2012 şi 2013 (şi finalist în 2011 şi 2014), a jucat în All-Star Game de 13 ori şi a fost votat MVP al finalei în 2006.

"Nu pot să cred. Nu pot să cred. Cine este tipul ăsta?", a glumit Dwyane Wade în timpul unui discurs după dezvelirea statuii. "Nu am jucat pentru asta. Nu am pus mâna pe o minge de baschet pentru asta. Am luat o minge de baschet pentru a schimba viaţa familiei mele. N-aş fi putut scrie scenariul ăsta mai bine".

Statuia îl înfăţişează pe Wade cu braţele întinse, cu degetele arătătoare îndreptate spre pământ şi cu trăsăturile feţei îngheţate într-o exclamaţie de genul "Aceasta este casa mea", o frază pe care a rostit-o în timpul unui meci din 2009. Statuia a fost criticată de mulţi fani pentru că nu seamănă cu jucătorul.

