Mick Schumacher ar putea reveni în Formula 1. E dorit de o echipă care n-a luat niciun punct în acest sezon

Directorul echipei Williams, James Vowles, a declarat pentru Sky TV în weekend, cu ocazia Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna, că Sargeant este pe muchie de cuţit şi trebuie să progreseze pentru că F1 este ''o meritocraţie'': ''Vreau ca el să aibă succes. Dar în acelaşi timp, noi vorbim şi cu alţi piloţi, pentru că vrem să obţinem punctele noastre cu echipa corectă''.

Williams şi Kick Sauber, singurele echipe care nu au punctat în primele 7 curse

Sargeant, 23 ani, la al doilea său sezon de F1, a obţinut până acum un singur punct, anul trecut la Marele Premiu al SUA de la Austin, în timp ce coechipierul său Alexander Albon şi-a prelungit recent contractul pe termen lung. În acest sezon, Williams şi Kick Sauber sunt singurele echipe care nu au punctat în primele şapte curse ale calendarului, iar cel mai bun rezultat al lui Sargeant a fost un loc 14 în Arabia Saudită, iar duminică la Imola a fost al 17-lea.

Dacă Williams renunţă la Sargeant înainte de finalul sezonului, Mick Schumacher, fiul marelui campion Michael Schumcher, devine o opţiune. ''El ar deveni disponibil imediat şi vrea să arate că aparţine Formulei 1. Ar fi o mare oportunitate pentru Mick'', a spus fostul pilot german Timo Glock la Sky.

Schumacher a pilotat doi ani la echipa americană Haas, înainte de fi înlocuit de Nico Hulkenberg după sezonul 2022. De atunci, Mick a fost pilot de încercare la Mercedes, iar în acest sezon este implicat cu echipa Alpine în Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC). Mercedes furnizează motoare echipei Williams şi au un parteneriat strâns.

Puteţi urmări sezonul de Formula 1, Formula 2 și Formula 3 pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Consumaţi şi deci cumpăraţi în mod regulat miere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰