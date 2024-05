Formula 1. Marele Premiu de la Miami a stabilit un record de audienţă TV pentru F1 în SUA

Cea de-a şasea etapă a sezonului a adus prima victorie din cariera britanicului Lando Norris (McLaren), triplul campion mondial Max Verstappen (Red Bull) încheind pe locul secund, iar monegascul Charles Leclerc (Ferrari), a treilea. Olandezul Verstappen a câştigat patru din primele cinci curse ale anului şi a plecat din pole position de şase ori consecutive, ridicând temeri că dominaţia sa va îndepărta din fanii Formulei 1, după ce interesul a fost atras de serialul ''Drive to Survive'', lansat de Netflix.

Precedentul record de audienţă TV în Statele Unite pentru o cursă de Formula 1 a fost de 2,6 milioane de telespectatori, pentru prima ediţie a Grand Prix-ului de la Miami, în 2022. Cursa de la Miami deţine cele mai mari trei audienţe TV de Formula 1 în SUA, după ce cursa din 2023 a atras 2,1 milioane de telespectatori. ESPN a precizat că şi cursa de sprint de sâmbătă a atras în medie 946.000 de telespectatori, cea mai mare audienţă din SUA pentru acest format, de la introducerea sa în 2021.

Calendarul din 29024 cuprinde trei curse de Formula 1 în Statele Unite, în afara Marelui Premiu de la Miami fiind programate Marele Premiu al SUA, la Austin (Texas), în perioada 18-20 octombrie, şi Grand Prix-ul de la Las Vegas (Nevada), în intervalul 21-23 noiembrie.

