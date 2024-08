Mircea Lucescu revine ca selecţioner al României după 38 de ani. Mesajul transmis de fiul său, Răzvan: "Dacă simţi că asta trebuie să faci în ultimii ani ai vieţii, fă-o"

Noul selecţioner al României va debuta oficial la începutul lunii septembrie, când începe ediţia 2024 - 2025 a Ligii Naţiunilor. Primele meciuri sunt programate la 6 şi 9 septembrie, cu Kosovo şi Lituania. Durata contractului este de doi ani, cu obiectiv de participare la Cupa Mondială, a spus preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. El preia funcţia rămasă vacantă după expirarea contractului lui Edward Iordănescu.

"Ieri am stat vreo 3 ore de vorbă, dar am vorbit în general despre fotbal. Eu plec totuşi cu un handicap, am lipsit o vreme din fotbalul românesc. Am vorbit cu Edi Iordănescu, am încercat să-l conving să rămână alături de băieţii ăştia, să facă un ciclu de 3-4 ani. Eu ştiu ce înseamnă să dai continuitate unui antrenor. Am vorbit şi cu Gică Hagi, el îşi doreşte atât de mult să fie selecţionerul echipei naţionale, e normal să i se dea o şansă. Le-am spus celor din FRF, în momentul în care nu veţi mai avea nicio soluţie, e obligaţia mea să revin şi să ajut fotbalul românesc. Ştiu că mă angajez la un lucru extrem de dificil, dar am mare încredere în această generaţie de jucători. Multe sentimente m-au încercat. În primul rând, nostalgia, pentru că am fost şi jucător şi antrenor la echipa naţională. Un singur lucru m-a determinat să accept: dragostea pentru fotbal şi obligaţia mea faţă de fotbalul românesc. Nu ştiu în ce măsură voi reuşi, dar cu siguranţă voi da totul. Soţia mi-a spus să nu accept pentru că e timpul să mai stau şi acasă. Răzvan mi-a spus să fac ceea ce simt. Mi-a spus: 'Dacă simţi că asta trebuie să faci în ultimii ani ai vieţii, fă-o'. Eu am mers la Campionatul European ca suporter, nu m-am gândit niciodată să analizez jucătorii. De schimbat, nu am nimic de schimbat. Doar să-i conving pe jucători să dea cel mai bun din ei. E normal să mizez pe acelaşi grup de jucători", a declarat Mircea Lucescu în cadrul unei conferinţe de presă.

Mircea Lucescu, selecţioner după 38 de ani

Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945. În principal a evoluat la Dinamo, unde a obţinut cele mai mari succese din cariera de jucător: cinci titluri de campion al României (1964-1965, 1970-1971, 1971-1972, 1974-1975, 1976-1977) şi o Cupă a României (1967-1968). Şi-a încheiat cariera de jucător la Corvinul Hunedoara (1977-1982), iar în acelaşi timp a început şi activitatea de antrenorat. A reuşit, chiar din primul an, promovarea în Divizia A, pentru ca în anii următori să se claseze pe locul 3 în prima divizie. El a fost selecţionat de 70 de ori în prima reprezentativă a României, fiind căpitanul acesteia la turneul final al Campionatului Mondial din Mexic 1970.

Mircea Lucescu a fost din toamna anului 1981 până în 1986 antrenorul echipei naţionale a României, cu care a reuşit calificarea la Campionatul European din 1984. A antrenat apoi pe Dinamo Bucureşti, formaţie la care a câştigat un titlu naţional (1989-1990) şi două Cupe ale României (1985-1986 şi 1989-1990), obţinând şi o calificare în semifinalele Cupei Cupelor (1990). În vara anului 1990, a plecat în Italia, unde a antrenat formaţiile Pisa, Brescia şi Reggiana. Apoi, în 1997, a revenit în România, fiind numit antrenorul echipei Rapid Bucureşti, cu care a câştigat, în 1998, Cupa României. La 30 noiembrie 1998, a fost instalat antrenor principal la Internazionale Milano, fiind însă demis după câteva luni (martie 1999). A revenit la Rapid, reuşind să câştige campionatul, ediţia 1998-1999.

Din vara anului 2000 până în 2002, Mircea Lucescu a fost antrenorul echipa Galatasaray Istanbul, cu care a câştigat Supercupa Europei (2000) şi campionatul Turciei (2002). În vara anului 2002, a trecut la Beşiktaş, reuşind, în primul an, câştigarea campionatului. La 16 mai 2004, Lucescu a preluat echipa ucraineană Şahtior Doneţk. Sub conducerea lui Lucescu, Şahtior a cucerit opt titluri de campioană naţională (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), cinci Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013) şi şapte Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), dar mai ales Cupa UEFA, câştigată în 2009, după finala cu Werder Bremen (2-1). În 2013, Mircea Lucescu a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului ucrainean de fotbal, iar în 2014 a fost desemnat pentru a opta oară cel mai bun antrenor din Ucraina.

După plecarea de la Şahtior, Lucescu a antrenat pe Zenit Sankt Petersburg timp de un sezon, iar apoi a fost timp de aproape doi ani selecţioner al Turciei. Lucescu pregăteşte Dinamo Kiev din iulie 2020. El a câştigat cu Dinamo Kiev Supercupa Ucrainei în 2020, campionatul şi Cupa Ucrainei în 2021. La 22 mai 2009, Mircea Lucescu a primit, din partea preşedintelui României, Ordinul Naţional ”Crucea României” în grad de Cavaler, ”în semn de înaltă apreciere a întregii activităţi fotbalistice şi a performanţelor obţinute ca antrenor.

El figurează între primii 100 de antrenori ai lumii (locul 41) din primul deceniu al secolului XXI (2001-2010), conform clasamentului stabilit de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). France Football l-a plasat pe locul 41 în clasamentul celor mai buni antrenori din istoria fotbalului. La 18 ianuarie 2013, Lucescu a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Hunedoara.

