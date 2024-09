Pilotul de Formula 1 Max Verstappen va presta "muncă de interes public", pentru că a înjurat în timpul unei conferinţe de presă

Moderatorul i-a atras atenţia pilotului Red Bull cu privire la limbajul său de atunci, în timpul conferinţei de joi organizată de FIA. Comisarii de cursă l-au convocat pe Verstappen vineri pentru o presupusă încălcare a codului sportiv internaţional.

Ei au precizat, într-un comunicat, că Verstappen şi-a cerut scuze pentru comportamentul său şi a explicat că a considerat că cuvântul folosit a fost "obişnuit în vorbire, aşa cum l-a învăţat, engleza nefiind limba sa maternă".

"În timp ce comisarii acceptă că acest lucru poate fi adevărat, este important ca modelele să înveţe să fie atente atunci când vorbesc în forumuri publice, în special atunci când nu sunt supuse unei presiuni deosebite", au adăugat aceştia, potrivit news.ro.

Activitatea de interes public va fi efectuată în coordonare cu secretarul general al FIA pentru sport la o dată care urmează să fie stabilită.

