Tatăl pilotului de Formula 1 Sergio Perez, spitalizat în Mexic. Fusese găsit inconştient în baie, după un preinfarct

Potrivit El Heraldo de Mexico, Antonio Perez Garibay, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit inconştient în baia sa. A fost chemată o ambulanţă pentru a-l transporta de urgenţă la spital. Pe pagina sa de Instagram, echipa de comunicare a pilotului a oferit câteva detalii: "Domnul Pérez Garibay este într-o stare stabilă, dar rămâne sub supraveghere medicală la terapie intensivă. Specialiştii care se ocupă de el au indicat că starea sa continuă să fie monitorizată foarte îndeaproape".

În timpul Marelui Premiu al Azerbaidjanului, Sergio Perez a fost nevoit să abandoneze după o coliziune cu Ferrari-ul lui Carlos Sainz cu două tururi înainte de final. Cei doi piloţi au dat apoi vina unul pe celălalt.

Având dificultăţi în acest sezon la volanul Red Bull-ului său, mexicanul în vârstă de 34 de ani ocupă în prezent locul şapte în clasamentul piloţilor, la mare distanţă de coechipierul său Max Verstappen. Următorul Mare Premiu este programat în acest weekend pe circuitul urban Marina Bay din Singapore.

Articolul continuă după reclamă

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par prea stricte regulile impuse pentru uniforma elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰