Pilotul de Formula 1 Pierre Gasly va conduce noua echipă 10Padel, la Cupa Hexagonului 2025. Concurenţa: Messi, Nadal sau Eva Longoria

Gasly și Féry se alătură prestigioasei liste de componenți ai celor opt echipe confirmate. Acestea includ celebrități precum Eva Longoria, Andy Murray, Kun Agüero, Leo Messi, Rafa Nadal, Robert Lewandowski și mulți alții.

Turneul de padel se va desfășura în perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2025.

Pierre Gasly este asociat cu Loïc Féry, fondator al fondului de investiții alternative Chenavari Investment Managers și președinte al FC Lorient.

Cupa Hexagonului 2025 va avea loc pentru a doua oară la Madrid Arena, relatează Mediafax.

Pierre Gasly are 7 sezoane în Formula 1

Pierre Gasly, în vârstă de 28 de ani, are șapte sezoane în Formula 1, peste 150 de curse de Grand Prix și o primă victorie la Monza (Marele Premiu al Italiei din 2020).

Între timp, Loïc Féry, un renumit manager de fonduri alternative, este foarte implicat în sportul profesionist. Din 2009, el este proprietarul și președintele echipei profesioniste franceze de fotbal FC Lorient și este, de asemenea, un jucător pasionat de tenis și padel.

Turneul va avea un format inovator pe echipe, cu cei mai buni jucători profesioniști din lume care vor concura în categoriile masculin, feminin și Next Gen. Echipele vor fi conduse de vedete precum Sergio „Kun” Agüero, Leo Messi, grupul Taktika Padel & Edu Conde (Krü Padel by Taktika), Eva Longoria, Pepe Bastón & Dani Homedes de la Dara Sport (ElevenEleven), Academia Rafa Nadal (Rafa Nadal Academy Team with Richard Mille), Pierre Gasly și Loïc Féry (10PadelTeam), Andy Murray, Arran Yentob și Dani Vallverdu de la AD Global Sports (AD/vantage), Robert Lewandowski (RL9 Team), María Esteve și Carlos López-Lay (Equipo Bella Puerto Rico) și Hexagon FANS Team (Equipo Hexágono).

