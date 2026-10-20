Program meciuri Liga Campionilor: Manchester City, lovitură încasată înainte de duelul cu AEK Atena 

Marţi seara se joacă primele meciuri din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, urmând să intre în scenă formaţii precum FC Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain sau FC Barcelona.

De departe cel mai aşteptat duel al serii va avea loc la Paris, unde se înfruntă chiar Paris Saint Germain şi FC Barcelona, două formaţii care mai mereu, în ultimii ani, sunt considerate printre favoritele la câştigarea trofeului.

În schimb, unul dintre cele mai dezechilibrate dueluri ale serii are loc la Manchester, acolo unde Manchester City dă piept cu AEK Atena, formaţia mijlocaşului român Răzvan Marin.

Manchester City porneşte mare favorită înaintea confruntării cu AEK Atena, chiar dacă trupa antrenată de Enzo Maresca a încasat o lovitură dură înaintea partidei. Concret, mijlocaşul Antoine Semenyo s-a accidentat în confruntarea cu Ipswich Town, 3-2, de pe teren propriu şi ar urma să lipsească aproximativ două luni. De asemenea, croatul Mateo Kovacic, portughezul Matheus Nunes şi super golgeterul Erling Haaland sunt incerţi pentru partida de marţi seara, iar Enzo Maresca ar putea decide chiar să-i menajeze pe cei trei fotbalişti.

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Program meciuri Liga Campionilor, etapa a III-a

Marţi, 20 octombrie

19.45, Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga

19.45, Sabah Baku - Borussia Dortmund

22.00, AS Roma - Slovan Bratislava

22.00, FC Porto - PSV Eindhoven

22.00, FC Liverpool - Villarreal

22.00, Manchester City - AEK Atena

22.00, Napoli - Bodo Glimt

22.00, Paris Saint Germain - FC Barcelona

22.00, VFB Stuttgart - Atletico Madrid

Miercuri, 21 octombrie

19.45, Como - Manchester United

19.45, Lille - Galatasaray Istanbul

22.00, Aston Villa - Viking Stavanger

22.00, Bayern Munchen - Arsenal Londra

22.00, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam

22.00, FC Bruges - Racing Club Lens

22.00, Internazionale Milano - Şahtior Doneţk

22.00, Real Madrid - RB Leipzig

22.00, Sporting Lisabona - LASK Linz