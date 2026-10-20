Program meciuri Liga Campionilor: Manchester City, lovitură încasată înainte de duelul cu AEK Atena
Marţi seara se joacă primele meciuri din etapa a 3-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, urmând să intre în scenă formaţii precum FC Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain sau FC Barcelona.
De departe cel mai aşteptat duel al serii va avea loc la Paris, unde se înfruntă chiar Paris Saint Germain şi FC Barcelona, două formaţii care mai mereu, în ultimii ani, sunt considerate printre favoritele la câştigarea trofeului.
În schimb, unul dintre cele mai dezechilibrate dueluri ale serii are loc la Manchester, acolo unde Manchester City dă piept cu AEK Atena, formaţia mijlocaşului român Răzvan Marin.
Manchester City porneşte mare favorită înaintea confruntării cu AEK Atena, chiar dacă trupa antrenată de Enzo Maresca a încasat o lovitură dură înaintea partidei. Concret, mijlocaşul Antoine Semenyo s-a accidentat în confruntarea cu Ipswich Town, 3-2, de pe teren propriu şi ar urma să lipsească aproximativ două luni. De asemenea, croatul Mateo Kovacic, portughezul Matheus Nunes şi super golgeterul Erling Haaland sunt incerţi pentru partida de marţi seara, iar Enzo Maresca ar putea decide chiar să-i menajeze pe cei trei fotbalişti.
Program meciuri Liga Campionilor, etapa a III-a
Marţi, 20 octombrie
19.45, Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga
19.45, Sabah Baku - Borussia Dortmund
22.00, AS Roma - Slovan Bratislava
22.00, FC Porto - PSV Eindhoven
22.00, FC Liverpool - Villarreal
22.00, Manchester City - AEK Atena
22.00, Napoli - Bodo Glimt
22.00, Paris Saint Germain - FC Barcelona
22.00, VFB Stuttgart - Atletico Madrid
Miercuri, 21 octombrie
19.45, Como - Manchester United
19.45, Lille - Galatasaray Istanbul
22.00, Aston Villa - Viking Stavanger
22.00, Bayern Munchen - Arsenal Londra
22.00, Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam
22.00, FC Bruges - Racing Club Lens
22.00, Internazionale Milano - Şahtior Doneţk
22.00, Real Madrid - RB Leipzig
22.00, Sporting Lisabona - LASK Linz