Program meciuri Liga Campionilor: Dueluri tari în Anglia
Marţi seara se joacă primele nouă meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal.
De departe cele mai aşteptate dueluri sunt cele programate în Anglia. Arsenal Londra primeşte replica echipei germane Borussia Dortmund, în timp ce Manchester City joacă pe teren propriu cu Napoli.
La prima vedere, echipele engleze pornesc cu prima şansă, dar cel puţin Manchester City nu traversează chiar cea mai bună perioadă, trupa antrenată de Enzo Maresca având o victorie, două egaluri şi trei înfrângeri în ultimele şase meciuri oficiale.
Măcar teoretic, în meciurile de marţi seara avem implicaţi şi fotbalişti români. AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, joacă pe terenul lui Como, în timp ce PSV Eindhoven, formaţia la care activează Răzvan Marin, are un meci cât se poate de greu, cu Real Madrid, în deplasare.
Program meciuri Liga Campionilor
Marţi, 24 noiembrie
19.45, Bodo Glimt - LASK Linz
19.45, Galatasaray Istanbul - Aston Villa
22.00, Arsenal Londra - Borussia Dortmund
22.00, Como - AEK Atena
22.00, Feyenoord Rotterdam - FC Porto
22.00, Manchester City - Napoli
22.00, RB Leipzig - Racing Club Lens
22.00, Real Madrid - PSV Eindhoven
22.00, Slovan Bratislava - Betis Sevilla