Marţi seara se joacă primele nouă meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal.

Manchester City şi Napoli se înfruntă pentru al 2-lea an la rând în Liga Campionilor - Profimedia

De departe cele mai aşteptate dueluri sunt cele programate în Anglia. Arsenal Londra primeşte replica echipei germane Borussia Dortmund, în timp ce Manchester City joacă pe teren propriu cu Napoli.

La prima vedere, echipele engleze pornesc cu prima şansă, dar cel puţin Manchester City nu traversează chiar cea mai bună perioadă, trupa antrenată de Enzo Maresca având o victorie, două egaluri şi trei înfrângeri în ultimele şase meciuri oficiale.

Măcar teoretic, în meciurile de marţi seara avem implicaţi şi fotbalişti români. AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, joacă pe terenul lui Como, în timp ce PSV Eindhoven, formaţia la care activează Răzvan Marin, are un meci cât se poate de greu, cu Real Madrid, în deplasare.

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Program meciuri Liga Campionilor

Marţi, 24 noiembrie

19.45, Bodo Glimt - LASK Linz

19.45, Galatasaray Istanbul - Aston Villa

22.00, Arsenal Londra - Borussia Dortmund

22.00, Como - AEK Atena

22.00, Feyenoord Rotterdam - FC Porto

22.00, Manchester City - Napoli

22.00, RB Leipzig - Racing Club Lens

22.00, Real Madrid - PSV Eindhoven

22.00, Slovan Bratislava - Betis Sevilla