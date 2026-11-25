Miercuri seara se joacă ultimele nouă meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, printre participante fiind implicată şi Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.

Interul lui Cristi Chivu, obligat să câştige meciul cu VFB Stuttgart din Liga Campionilor - Profimedia

Trupa italiană, finalistă a competiţiei în 2025, ocupă abia locul 17, după patru etape, astfel că este obligată să câştige meciul de miercuri seara, dacă vrea să mai spere la calificarea directă în faza optimilor de finală.

Totuşi, în faţa Interului stă o echipă cât se poate de tare, VFB Stuttgart. Formaţia germană stă mai bine în clasamentul Ligii Campionilor, însă a beneficiat, până acum, şi de partide cu adversari mai accesibili.

Neînvinsă în ultimele trei meciuri oficiale, în care a marcat nu mai puţin de nouă goluri, Inter mizează din plin pe forma excelentă a tânărului atacant Francesco Pio Esposito, fotbalist care a reuşit nu mai puţin de opt goluri în ultimele cinci meciuri jucate, dacă luăm în calcul şi golurile marcate în ultimele două meciuri jucate de Italia în UEFA Nations League.

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Pe lângă Internazionale Milano sau VFB Stuttgart, în meciurile de miercuri seara, din Liga Campionilor, mai sunt implicate şi alte echipe de top precum FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Liverpool, Bayern Munchen, Manchester United sau chiar Paris Saint Germain, deţinătoarea trofeului.

Program meciuri Liga Campionilor

Miercuri, 25 noiembrie

19.45, FC Sabah - FC Barcelona

19.45, Slavia Praga - Villarreal

22.00, Atletico Madrid - Viking Stavanger

22.00, FC Bruges - FC Liverpool

22.00, Internazionale Milano - VFB Stuttgart

22.00, Lille - Bayern Munchen

22.00, Paris Saint Germain - AS Roma

22.00, Şahtior Doneţk - Fenerbahce Istanbul

22.00, Sporting Lisabona - Manchester United