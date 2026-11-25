Program meciuri Liga Campionilor: Interul lui Chivu, duel tare cu Stuttgart
Miercuri seara se joacă ultimele nouă meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, printre participante fiind implicată şi Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.
Trupa italiană, finalistă a competiţiei în 2025, ocupă abia locul 17, după patru etape, astfel că este obligată să câştige meciul de miercuri seara, dacă vrea să mai spere la calificarea directă în faza optimilor de finală.
Totuşi, în faţa Interului stă o echipă cât se poate de tare, VFB Stuttgart. Formaţia germană stă mai bine în clasamentul Ligii Campionilor, însă a beneficiat, până acum, şi de partide cu adversari mai accesibili.
Neînvinsă în ultimele trei meciuri oficiale, în care a marcat nu mai puţin de nouă goluri, Inter mizează din plin pe forma excelentă a tânărului atacant Francesco Pio Esposito, fotbalist care a reuşit nu mai puţin de opt goluri în ultimele cinci meciuri jucate, dacă luăm în calcul şi golurile marcate în ultimele două meciuri jucate de Italia în UEFA Nations League.
Pe lângă Internazionale Milano sau VFB Stuttgart, în meciurile de miercuri seara, din Liga Campionilor, mai sunt implicate şi alte echipe de top precum FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Liverpool, Bayern Munchen, Manchester United sau chiar Paris Saint Germain, deţinătoarea trofeului.
Program meciuri Liga Campionilor
Miercuri, 25 noiembrie
19.45, FC Sabah - FC Barcelona
19.45, Slavia Praga - Villarreal
22.00, Atletico Madrid - Viking Stavanger
22.00, FC Bruges - FC Liverpool
22.00, Internazionale Milano - VFB Stuttgart
22.00, Lille - Bayern Munchen
22.00, Paris Saint Germain - AS Roma
22.00, Şahtior Doneţk - Fenerbahce Istanbul
22.00, Sporting Lisabona - Manchester United