Revenirea Simonei Halep. Reacţia fostei gimnaste Andreea Răducan, după decizia TAS: "De obicei se consideră că acolo nu se greşeşte"

"Am fost foarte fericită pentru Simona Halep, a fost o veste foarte bună. Având experienţa mea, am avut sufletul strâns că judecătorii TAS vor reuşi să întoarcă cumva lucrurile şi să spună 'da, şi noi greşim'. Pentru că de obicei se consideră că acolo nu se greşeşte. Chiar dacă nu îi va fi simplu să revină, eu cred că are acum datoria şi motivaţia de a reveni şi mai puternică pe teren. A fost o veste pe care cred că toţi românii au îmbrăţişat-o şi toţi suntem recunoscători că avem o sportivă de nivelul Simonei, care acum poate să ne reprezinte la Jocurile Olimpice de la Paris", a spus Andreea Răducan.

Andreea Răducan, despre revenirea Simonei Halep

Andreea Răducan a precizat că atunci când a fost depistată pozitiv ea cu o substanţă interzisă a fost vorba de “o greşeală mai grosolană”.

"M-a costat mai mult decât medalia de la individual compus. M-a costat şansa de a concura pentru două medalii la bârnă şi sol, decizia retragerii medaliei de la individual compus venind chiar în momentul în care trebuia să plec la concurs pentru cele două finale pe aparate, acolo unde eu aveam cele mai mari şanse de a obţine medalii. Dacă la un moment dat cineva înţelept va considera că e inutil să ţii cu dinţii de o decizie pe care absolut nimeni nu o înţelege, pur şi simplu o recunoaştere, cred că ar linişti apele şi toată lumea s-ar calma. Oamenii mă întreabă 'Când îţi ceri medalia înapoi?' Dar este o chestiune care nu ţine de mine, nu este o negociere la piaţă, şi e important ca nişte oameni mai mari decât noi să recunoască că şi ei mai pot greşi”, a adăugat fosta sportivă, relatează news.ro.

Andreea Răducan a participat, alături de Ana-Maria Brânză şi Simona Amânar, la Reşedinţa Franţei din Bucureşti, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Luptei pentru Drepturile Femeii.

Reducerea suspendării Simonei Halep

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat, marţi, reducerea suspendării Simonei Halep de la patru ani la nouă luni. Conform TAS, perioada de suspendare a româncei a expirat la 6 iulie 2023, adică în urmă cu opt luni. Însă abia acum fostul lider WTA poate reveni în competiţii.

Andreea Răducan a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă în anul 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney. Ea a fost descalificată de la proba de individual-compus, pe care o câştigase, în urma acuzaţiilor de folosire a pseudoefedrinei, în celebrul scandal Nurofen, medicament pe care i l-a administrat medicul lotului, Ioachim Oană. Cazul a ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a menţinut însă decizia de suspendare a CIO.

