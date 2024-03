Vezi și

Cu zâmbetul pe buze. Aşa a venit acasă Simona. Deşi a aterizat târziu în noapte, sportiva a făcut mai întâi poze cu toţi fanii care erau în aeroport. Relaxată, le-a povestit apoi jurnaliştilor planurile sale.

Simona Halep, primele declaraţii acasă

"Este un vis să ajung numărul 1 mondial, am fost acolo, este deosebit să fii acolo, dar este greu. Este un nou început, de la zero, nu mai am niciun punct în clasament, ceea ce este foarte trist", a declarat Simona Halep. Primul turneu la care ar putea juca este cel de la Miami - a primit un wild card care îi permite să participe la competiţie.

Reporter: Vei merge la turneul de la Miami?

Simona Halep: Aşa îmi doresc, dar acum abia am ajuns şi acum am nevoie 2-3 zile să mă pregătesc mental. Ţinând cont că nu am jucat un an şi 7 luni aproape un meci oficial o să fie foarte dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume să o iau pas cu pas.

Simona Halep s-a antrenat în mod constant în Dubai. Medicul său personal crede că e pregătită se se lupte cu cele mai bune jucătoare ale lumii. "Ea e un mental foarte puternic, o motricitate care eu cred că, antrenată bine în toată perioada asta de lungă aşteptare şi, reluându-şi acum locul într-un circuit, o să-i dea şi mai multă încredere decât a avut până acum", spune Daniela Safta, medicul Simonei Halep.

Jucătoarea vrea să ajungă şi la Olimpiada de la Paris. Ca să ajungă acolo ar trebui să joace cel puţin un meci în echipa Billie Jean Cup a României. Şi are şanse să fie chemată luna viitoare, când tricolorele se bat cu Ucraina pentru un loc la turnelul final. Tenismena trebuie şi să reintre în top 400.

Halep, pregătită să o ia de la zero

În momentul suspendării, Simona era pe locul 9 în clasamentul mondial, iar anul trecut, în vară coborâse pe 54. Dacă ar reintra în clasament cu punctele vechi ar ocupa o poziţie care nu ar mai necesita acordarea de wild cards pentru a merge la turneele mari.

"Va juca cu multă inteligenţă şi entuziasm aşa cum o ştim pe Simona şi, bineînţeles, să nu ne aşteptăm la un rezultat în primul turneu pe care îl va juca, sa câştige turneul", spune Virginia Ruzici, fostă jucătoare de tenis.

Sportiva încă nu a decis dacă mai deschide şi alte procese în afara celui împotriva companiei canadiene care a produs suplimentul contaminat. Constănţeanca cere despagubiri de 10 milioane de dolari.

"Vom discuta pe parcurs acest aspect şi voi face tot ceea ce trebuie. Pentru că a fost incorect tot ce s-a întâmplat. Mouratoglou... de fapt echipa şi implicit şi el mi-au recomandat aceste suplimente. Sunt convinsă că nu a făcut-o cu rea intenţie sau cu alte lucruri greşite, dar a fost o greşeală pe care am plătit-o foarte, foarte scump", adaugă Simona Halep.

Profesorul Jean-Claude Alvarez a contribuit esenţial la reducerea pedepsei în cazul Simonei Halep. În cercetările lui, medicul a găsit sursa contaminării. "Adevărul ei a fost, în sfârşit, acceptat! Sunt încântat pentru ea! În sfârşit, adevărul a ieşit la iveală. Sunt foarte bucuros, sunt foarte mândru de ceea ce am făcut pentru ea pentru că ea era nevinoată şi nevinovăţia ei a fost, în sfârşit, recunoscută. Am încercat să arătăm că rezultatul a fost trucat", a declarat Jean Claude Alvarez, medic cercetător.

A avut una dintre cele mai dificile misiuni - să arate sursa contaminării. "S-a contaminat fără să ştie şi tribunalul a recunoscut asta, în sfârşit. Şi sper ca tribunalul să fie sancţionat pentru aceste şase luni pe care ea le-a pierdut din cauza lor", adaugă Jean Claude Alvarez, medic cercetător.

Singurul antrenor la care s-a gândit

Pentru Simona, prioritatea numărul 1 este să îşi formeze o echipă - să găsească un antrenor cu care să obţină un nou titlu de grand slam. Deocamdată, singurul pe care l-a menţionat a fost Darren Cahill.

"Nu m-am gândit încă dacă să mai lucrez cu Darren. Am avut o relație antrenor-sportiv deosebită, m-a susținut necondiționat. M-a sfătuit, îi mulțumesc din suflet. Mă ajută să îmi gestionez întoarcerea", mai spune Simona Halep.

Australianul se ocupă în acest moment de unul dintre cei mai buni tineri jucători din lume - italianul Jannik Sinner.

