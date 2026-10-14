Rezultate Liga Campionilor: Interul lui Chivu, învins acasă de FC Bruges

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 2-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar în cele nouă dispute s-au marcat nu mai puţin de 32 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de peste 3,5 goluri pe meci.

Au fost implicate, în meciurile de marţi seara, formaţii precum FC Barcelona, Arsenal Londra, Internazionale Milano sau Bayern Munchen, însă doar primele două şi-au respectat blazonul.

Deşi pornea ca favorită în meciul cu FC Bruges, de pe teren propriu, Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a dezamăgit, din nou, după ce a pierdut şi în prima etapă, 1-2 cu Real Madrid.

Inter - FC Bruges s-a terminat 3-4, la capătul unui duel în care belgienii au condus aproape în permanenţă şi în care a strălucit Nicolo Tresoldi, un puşti de 22 de ani, născut în Italia, dar care a crescut în Germania. Atacantul lui Bruges a reuşit o triplă, al 4-lea gol al oaspeţilor purtând semnătura lui Romeo Vermant, un alt puşti de 22 de ani, născut în Germania, dar care joacă pentru naţionala Belgiei. Romeo Vermant este fiul fostului internaţional belgian Sven Vermant, fotbalist cu 18 selecţii în naţionala Belgiei şi care a jucat, de asemenea, o mare parte din carieră la FC Bruges.

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Golurile lui Inter au fost marcate de Lautaro Martinez, de două ori, şi Bonny, însă Inter a părut mai mereu cu un pas în urma adversarei, lucru semnalat şi de presa italiană, mulţi dintre jurnalişti lăsându-l corigent inclusiv pe antrenorul Cristian Chivu.

FC Barcelona a fost condusă de Galatasaray, la Istanbul, 1-0, gol Batrakov, şi a avut emoţii la reuşita lui Baris Yilmaz, anulată pentru offside. Ulterior, a ieşit din nou la rampă superstarul Lamine Yamal, care a înclinat balanţa în favoarea catalanilor. S-a terminat 4-1 pentru FC Barcelona, reuşitele oaspeţilor purtând semnăturile unor fotbalişti precum Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon şi Karim Adeyemi.

Bayern Munchen s-a încurcat şi ea, inexplicabil, pe terenul celor de la Viking Stavanger. A fost 3-3, la capătul unui meci cu răsturnări spectaculoase de rezultate. Gazdele au condus cu 2-0, la pauză, graţie golurilor marcate de Stensness şi Christiansen. Oaspeţii au revenit şi au făcut 3-2, prin golurile marcate de Kane, de două ori, şi Luis Diaz.

Superstarul Michael Olise a fost eliminat, în minutul 73, pentru comportament nesportiv, iar norvegienii au egalat în ultimul minut, prin Haugen.

Lille a rezistat eroic, mai mult de o oră, la Londra, pe terenul lui Arsenal, însă, în cele din urmă, campioana Angliei s-a impus fără mari probleme. A fost 3-0, graţie golurilor marcate de Timber, Eze şi Saka. Însă, diferenţa de scor putea fi şi mai mare, Arsenal încheind disputa cu 16-4 la şuturi şi 8-0 la şuturi pe poartă.

În celelalte meciuri jucate marţi seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Lens - Sporting Lisabona 0-2, Sabah Baku - Slavia Praga 2-0, Atletico Madrid - Manchester United 2-0, RB Leipzig - PSV Eindhoven 1-0, Villarreal - Napoli 3-1.

Etapa a 2-a a grupei de Liga Campionilor continuă, miercuri seara, cu meciurile Feyenoord Rotterdam - Como (19.45), LASK Linz - FC Liverpool (19.45), AS Roma - Real Madrid (22.00), Aston Villa - Fenerbahce Istanbul (22.00), Betis Sevilla - FC Porto (22.00), Bodo Glimt - Borussia Dortmund (22.00), Manchester City - Paris Saint Germain (22.00), Şahtior Doneţk - AEK Atena (22.00), Slovan Bratislava - VFB Stuttgart (22.00).