Marţi seara s-au jucat primele nouă meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar scorul serii l-a reuşit Real Madrid, multiplă câştigătoare a competiţiei.

Real Madrid a câştigat fără probleme meciul cu PSV Eindhoven din Liga Campionilor - Profimedia

"Galacticii" au primit replica olandezilor de la PSV Eindhoven, iar la pauză tabela arăta un neverosimil 0-1, veteranul Ivan Perisic marcând în minutul 32, din penalty, singurul gol al reprizei.

La pauză, însă, legendarul Jose Mourinho a făcut o mutare de geniu. L-a aruncat în luptă pe Jude Bellingham, iar englezul a întors soarta meciului.

Real a marcat de cinci ori, într-un interval de 38 de minute, prin Mbappe, de două ori, Valverde, Bellingham şi Vinicius şi a reuşit scorul serii, 5-1, împotriva unei echipe la care Dennis Man a fost doar rezervă.

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În celelalte meciuri jucate marţi seara, în Liga Campionilor, s-au înregistrat următoarele rezultate: Bodo Glimt - LASK Linz 1-0, Galatasaray Istanbul - Aston Villa 1-0, Arsenal Londra - Borussia Dortmund 1-1, Como - AEK Atena 1-0 (Răzvan Marin a fost integralist la oaspeţi şi a avut o evoluţie slabă), Feyenoord Rotterdam - FC Porto 0-1, Manchester City - Napoli 2-2, RB Leipzig - Racing Club Lens 3-1, Slovan Bratislava - Betis Sevilla 0-2.