Rezultate Liga Campionilor: Como, lecţie de fotbal total şi cea mai mare victorie din istoria modernă

Miercuri seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 4-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar seara a fost dominată de victoria zdrobitoare obţinută de italienii de la Como, 9-1, în deplasare, cu francezii de la Racing Club Lens.

A fost o adevărată lecţie de fotbal total oferită de elevii lui Cesc Fabregas, Como obţinând, astfel, cea mai mare victorie din istoria modernă a Ligii Campionilor.

S-au remarcat în special golgeterul Douvikas, trei goluri şi o pasă de gol, şi play-maker-ul Nico Paz, gol şi două pase de gol, dar şi puşti precum Mattia Liberali, 19 ani, gol şi două pase de gol, deşi a intrat abia în minutul 58, sau Matteo Papaccioli, 18 ani, fotbalist care a închis tabela, în prelungiri, după ce îl înlocuise pe Douvikas în minutul 61.

Pentru Como au mai marcat Da Cunha, Kempf şi Baturina, în timp ce golul de onoare al gazdelor a fost reuşit de Aguilar, în minutul 65, când scorul era, deja, 0-7.

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Surpriza serii a produs-o Fenerbahce Istanbul, formaţie care s-a impus, 3-2, în confruntarea cu FC Liverpool, deşi oaspeţii aveau 2-1 în minutul 72. Culmea, două dintre golurile turcilor au fost marcate de englezi, Mason Greenwood şi Archie Brown. Vedat Muriqi a înscris şi el pentru gazde, în timp ce reuşitele oaspeţilor au fost semnate de Nyoni şi Isak.

Aproape de o surpriză a fost şi AEK Atena. Grecii au condus cu 1-0 şi 2-1 pe Real Madrid, dar în cele din urmă au fost obligaţi să se recunoască învinşi. Koita şi Pilo au punctat pentru gazde, în timp ce golurile Realului a fost semnate de Bellingham, Mbappe şi Valverde, ultimul înscriind golul victoriei în prelungiri.

Rezervă la AEK, Răzvan Marin a intrat în minutul 60, în locul lui Gacinovic, şi a fost notat cu 6,5 pentru evoluţia sa.

În celelalte meciuri jucate miercuri seara în Liga Campionilor s-au înregistrat următoarele rezultate: Borussia Dortmund - Betis Sevilla 2-1, FC Porto - Napoli 4-1, PSV Eindhoven - FC Bruges 1-2, RB Leipzig - Manchester City 2-3, Slavia Praga - Arsenal Londra 1-2, Viking Stavanger - FC Sabah 4-1.