Rezultate Liga Campionilor: S-au marcat peste 5 goluri pe meci. Au strălucit Real Madrid şi PSG

Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din etapa a II-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar microbiştii s-au bucurat din plin de dueluri, în cele nouă partide înscriindu-se nu mai puţin de 46 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de peste cinci goluri pe meci.

Real Madrid s-a impus in extremis pe terenul celor de la AS Roma - Profimedia

De altfel, din cele 18 echipe implicate în cele nouă partide, doar trei nu au reuşit să marcheze măcar un gol, Fenerbahce Istanbul, Borussia Dortmund şi Slovan Bratislava.

Performerele serii pot fi considerate două dintre favoritele la câştigarea trofeului, Real Madrid şi Paris Saint Germain, ultima fiind chiar deţinătoarea Ligii Campionilor.

Real Madrid s-a încălzit mai greu la Roma, astfel că italienii conduceau cu 3-1 în minutul 57, graţie golurilor marcate de Donyell Malen, de două ori, şi De Roon, respectiv Mbappe.

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Însă, finalul a fost unul de povestit nepoţilor. Iar când Jose Mourinho se aştepta ca superstarul Mbappe să-i scape "pielea", tehnicianul portughez a fost salvat, în cele din urmă, tocmai de "nepoţii" Carlos Espi (21 de ani), Endrick (20 de ani) şi Arda Guler (21 de ani).

Espi a redus din diferenţă, în minutul 83, Endrick a egalat în minutul 85, din pasa decisivă a lui Arda Guler, turcul semnând un assist şi la golul victoriei înscris de veteranul Antonio Rudiger în minutul 90.

Dacă Real Madrid a avut nevoie de un forcing de final pe terenul celor de la AS Roma, Paris Saint Germain a făcut o adevărată demonstraţie de forţă pe terenul celor de la Manchester City.

Soarta meciului de la Manchester a fost decisă în prima jumătate de oră, când Doue, Dembele şi Vitinha au punctat pentru oaspeţi, fără ca "cetăţenii" să ofere vreun răspuns.

Haaland a salvat onoarea lui City cu o dublă, venită în repriza a doua, dar PSG s-a impus cu 4-2, după ce Akliouche şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, iar francezii mai puteau marca încă o dată, însă Ferran Torres a irosit un penalty.

Dacă Manchester City a capotat în faţa lui Paris Saint Germain, FC Liverpool şi Aston Villa au arătat, cu vârf şi îndesat, ce înseamnă puterea campionatului de fotbal al Angliei, marcând fiecare de câte şase ori. Liverpool s-a impus, 6-3, pe terenul celor de la LASK Linz, în timp ce Aston Villa a ridiculizat-o pe Fenerbahce Istanbul, 6-0.

În celelalte meciuri jucate miercuri seara, în etapa a II-a a grupei de Liga Campionilor, s-au înregistrat următoarele rezultate: Feyenoord Rotterdam - Como 3-2, Betis Sevilla - FC Porto 3-2, Bodo Glimt - Borussia Dortmund 1-0, Şahtior Doneţk - AEK Atena 3-1, Slovan Bratislava - VFB Stuttgart 0-3.