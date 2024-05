Roland Garros 2024. Jannik Sinner a trecut fără probleme în turul doi. Italianul, recuperat după accidentarea la şold

Sinner, campionul de la Australian Open, s-a retras de la Madrid Open și a ratat Mastersul de la Roma din cauza unei accidentări la șold, dar a revenit în formă la Roland Garros, Eubanks fiind eliminat în primul tur pentru al doilea an consecutiv. „Șoldul este bine, mă bucur că eu și echipa mea am muncit din greu pentru a fi pe teren cât mai repede posibil", a declarat Sinner, citat de Reuters.

Jannik Sinner, în turul doi la Roland Garros

„Cu siguranță, forma generală nu este încă la 100%, așa că încercăm să construim în fiecare zi". Italianul a făcut două break-uri în primul set pentru a conduce cu 4-1, înainte ca Eubanks să revină, dar Sinner a încheiat setul cu un alt break și a avut nevoie de doar un break în fiecare dintre următoarele două seturi pentru a-și rezerva locul în turul al doilea.

„Sincer, sunt fericit că m-am întors pe teren, am fost accidentat, așa că sunt foarte fericit că m-am întors aici", a mai spus Sinner. „Este un turneu foarte special pentru mine, aici am fost pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Grand Slam, așa că am niște amintiri frumoase". "Mulțumesc tuturor, sprijinul a fost uimitor, acoperișul s-a închis pentru prima dată aici pe Suzanne, așa că sunt foarte fericit", a mai spus italianul, relatează Mediafax.

Sinner, care poate deveni numărul unu mondial pentru prima dată în următoarele două săptămâni, va juca în continuare cu francezul Richard Gasquet, italianul sperând să evite repetarea situației de anul trecut, când a fost eliminat în turul doi. „Știu că trebuie să îmbunătățesc unele lucruri, așa că sunt fericit că am echipa mea. Ei mă împing în fiecare zi și să vedem ce pot realiza în viitor", a declarat Sinner. „De asemenea, vreau să fiu fericit pe teren, ceea ce este poate cel mai important, și îmi place cu adevărat să joc tenis, așa că sunt foarte fericit să fiu aici."

