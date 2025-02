Roland Garros, după anunțul retragerii lui Halep: "Campioana noastră. Îți urăm toate cele bune pentru următorul capitol"

„Campioana noastră din 2018, Simona Halep, și-a anunțat retragerea. Îți urăm toate cele bune pentru următorul capitol al vieții tale, Simona”, se arată pe pagina oficială de Facebook a Rolland Garros.

Simona Halep a anunțat, după ce a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 66 WTA), scor 1-6, 1-6, în primul tur de la Transylvania Open, că acesta a fost ultimul său meci la Cluj-Napoca.

Halep și-a luat rămas bun de la fanii clujeni.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce… E ultima dată când am jucat aici”, a transmis Simona Halep, direct de pe teren.

Şi pe pagina de Facebook a echipei naţionale de fotbal a fost postat un mesaj pentru Halep.

”Această postare nu este despre fotbal, este despre România! Astăzi, tenisul pierde o campioană pe teren, dar câştigă o legendă pentru totdeauna. Simona Halep îşi încheie cariera, lăsând în urmă momente de neuitat pentru tenisul mondial şi victorii istorice, rămânând însă un exemplu de muncă, determinare şi pasiune pentru generaţiile viitoare. Locul 1 mondial /2 titluri de Grand Slam / Milioane de inimi cucerite. Simona Halep , ai fost şi vei rămâne o sursă de inspiraţie! Mulţumim pentru fiecare emoţie pe care am trăit-o ÎMPREUNĂ!”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

„Ai fost şi vei rămâne numărul 1 pentru noi! Mult succes în viitoarea carieră, Simona Halep!”, este şi mesajul transmis de Universitatea Craiova.

„Nu pot să scriu un mesaj de rămas bun, de regret că nu e finalul pe care îl meriţi, fiindcă nu va fi aici finalul , cu siguranţă! Vei realiza lucruri la fel de de mari în sport indiferent de postura în care vei continua : sport, business, sau orice drum vei alege.

Vreau doar să îţi mulţumesc. Pentru că fiecare victorie pe care ai obţinut - o a fost ca şi când aş fi câştigat şi eu, la fel ca fiecare român! Pentru că ne-ai redat mândria naţională într-o perioadă în care sportul românesc a trecut prin mari încercări. Pentru că am trăit fiecare lovitură în fiecare meci ca şi când aş fi acolo, pe teren, iar locul 1 în lume l-am perceput ca şi când ar fi fost locul României, deşi au obţinut totul doar prin forte proprii.

Rămân cu regretul că noi, ca ţară, ca sport, ca tenis, nu am ştiut să profităm de minunile pe care le-ai făcut ca sportiv! Forza Simo! Mulţumesc pentru onoarea şi bucuria de a fi fanul unui aşa sportiv uriaş!”, a scris fostul internaţional Ciprian Marica.

Simona Halep a declarat, marţi seară, că se retrage din tenis, subliniind că momentan aceasta este decizia ei, deşi niciodată nu poţi şti ce îţi rezervă viaţa. Simona Halep se retrage din tenisul profesionist la 33 de ani. Sportiva din Constanţa lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA.

