Simona Halep, după ce și-a anunțat retragerea din tenis: "Nu vreau să plâng! Am făcut ceea ce nimeni poate nu şi-ar fi putut imagina că se poate în România"

Pe terenul care i-a fost casă și înconjurată de fani, colegi de breaslă şi familie Simona Halep și-a luat rămas-bun de la o carieră de aur. O decizie grea, dar asumată, iar ultimul capitol s-a scris la Cluj, la Transylvania Open, într-un meci încărcat de emoţie, exact așa cum Simona ne-a obișnuit mereu.

La finalul meciului de simplu cu italianca Lucia Cocciaretto, care a trecut în turul al doilea, în fața a mii de fani care au umplut BTarena, Simona Halep a vorbit despre tot ceea ce a însemnat cariera ei și despre decizia bine cântărită de a se retrage. Mesajul ei a fost unul emoționant și plin de recunoștință, atât pentru susținătorii săi de pretutindeni, cât și pentru familia și echipa care i-au fost alături de-a lungul unei cariere legendare.

"Nu știu dacă e cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat. Întotdeauna am fost realistă cu mine, corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde, probabil, am fost. E foarte greu să ajungi acolo, de aceea am vrut să vin aici astăzi, la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis, chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, a fost cu tot sufletul și mă bucur mult că ați venit! Din punct de vedere sportiv sunt o persoană extrem de împlinită și pot să spun că ceea ce am realizat în tenis nici măcar nu am visat când eram copil, dar am muncit pentru asta. Este ultima dată când am jucat aici și, nu vreau să plâng, e un lucru frumos că am ajuns numărul 1 mondial, am câștigat Grand Slam-uri, tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, există viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori posibil. O să continui să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult și în momentul acesta, nu se mai poate", a spus Simona Halep.

"A fost un moment memorabil! Un prilej de bucurie, să fiu alături de ea pe teren", a spus Ana Bogdan.

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis

Decizia vine după ce accidentările și presiunea continuă au făcut imposibilă întoarcerea sa la o formă maximă, dar asta nu umbrește moștenirea pe care o lasă în urma ei. Cu două titluri de Grand Slam, 64 de săptămâni pe primul loc mondial și milioane de fani în toată lumea, Halep lasă un gol imens în tenisul mondial.

"Nu vreau să plâng! Este un lucru frumos. Am ajuns numărul 1 mondial. Am câştigat Grand Slamuri. Consider că am făcut ceea ce nimeni poate nu şi-ar fi putut imagina că se poate în România. Am ajuns de la Constanţa, să joc tenis pe cele mai mari arene", a mai spus Simona Halep.

Retragerea Simonei a făcut rapid înconjurul lumii, iar marile publicații internaționale au titrat despre ea. Britanicii au numit-o una dintre cele mai constante și de neclintit jucătoare din istoria recentă a tenisului mondial, iar presa de peste ocean a caracterizat-o ca fiind o emblemă a tenisului modern. Iar pentru România, Halep va rămâne mereu campioana care a făcut din imposibil posibil.

Meciurile zilei de marți de pe Terenul Central au adus victorii clare pentru favoritele principale. Anastasia Potapova a trecut rapid de Julia Grabher, cu un scor de 6-4, 6-0, confirmându-și statutul de cap de serie numărul 1. Olga Danilovic, favorita numărul 2, a învins-o pe Alycia Parks cu 6-3, 6-3, într-un meci controlat de la început până la sfârșit. Elisabetta Cocciaretto a obținut o victorie importantă în fața Irinei Begu, scor 6-3, 7-5, într-un meci echilibrat, dar în care italianca a reușit să se impună în momentele-cheie.

Pe Terenul 2, Viktorija Golubic și Arantxa Rus au oferit cel mai lung meci din acest sezon WTA, o adevărată luptă de anduranță care s-a întins pe 3 ore și 30 de minute. În cele din urmă, Golubic a câștigat. Un alt meci spectaculos a fost cel dintre Aliaksandra Sasnovich și Jessica Bouzas Maneiro, în care Sasnovich a revenit spectaculos după ce a pierdut primul set, câștigând cu 6-7, 7-5, 6-4. În schimb, Anna Blinkova a avut o evoluție sigură, trecând de Sara Sorribes Tormo cu un categoric 6-2, 6-2. Peyton Stearns a avansat și ea în turul următor, eliminând-o pe Varvara Gracheva din competiție. La dublu, perechea românească Irina Begu și Sorana Cîrstea a învins echipa formată din Briana Szabo și Patricia Țig, într-un meci spectaculos care a animat publicul din sală.

Programul zilei la Transylvania Open: Ella Seidel- Jaqueline Cristian

Meciul dintre germana Ella Seidel și Jaqueline Cristian este programat miercuri pe Terenul Central din BT Arena în cadrul celei de-a cincea ediții a Transylvania Open.

Iată programul zilei de miercuri de la Transylvania Open:

Terenul Central: - start 11:00 AM:

[5] K. Siniakova (CZE) vs [Q] F. Jones (GBR)

[4] A. Kalinina (UKR) vs S. Lamens (NED)

NB 3:30 PM [Q] M. Stakusic (CAN) vs [LL] A. Sasnovich

NB 6:00 PM [Q] E. Seidel (GER) vs [8] J. Cristian (ROU)

V. Tomova (BUL) vs [2] O. Danilovic (SRB)

Teren 2 - start 11:00 AM:

E. Lechemia (FRA) / M. Sherif (EGY) vs M. Brooks (GBR) / I. Haverlag (NED)

C. Corley (USA) / T. Moore (GBR) vs M. Kempen (BEL) / A. Siskova (CZE)

J. Maleckova (CZE) / M. Skoch (CZE) vs [2] Y. Sizikova / F. Stollar (HUN).

