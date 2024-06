Ryan Garcia era dopat când l-a făcut KO pe Devin Haney. A fost suspendat un an şi trebuie să plătească un milion de dolari

Ryan Garcia a fost suspendat pe o perioadă de un an după ce a fost acuzat de dopaj. Anunţul vine din partea comisiei de box a statului New York.

Pugilistul din California, în vârstă de 25 de ani, a fost depistat pozitiv cu ostarină la meciul cu Devin Haney, în data de 20 aprilie.

Cu un comportament haotic în unele momente premergătoare meciului, venind peste limita de greutate, el a câştigat în cele din urmă meciul (fără centură în joc) la puncte. Acest succes a fost transformat acum într-un non-combat.

Ca urmare a acestei sancţiuni, Garcia trebuie să restituie către Golden Boy, promotorul meciului, un milion de dolari şi să plătească o amendă de 10.000 de dolari Comisiei de Box din New York.

Ce este ostarina, substanţa cu care a fost depistat pozitiv Ryan Garcia

Ostarina este un supliment SARM care nu numai că mărește puterea și îmbunătățește rezistența, dar provoacă și o creștere musculară. Este un compus, nu un steroid anabolic, care are capacitatea de a stimula receptorii androgeni, la fel că steroizii anabolizanti și androgeni.

Ostarina este administrată în formă orală și cu o mare biodisponibilitate de agonist selectiv pentru receptorii androgeni, care are efecte anabolice în țesutul mucular și țesutul osos. Nu are niciun efect asupra hormonului luteinizant (LH) și nici asupra FSH-ului. Are totuși impact asupra mărimii prostatei, cu o putere androgenă de 1,3 din puterea să anabolică.

Această substanţă, cunoscută şi sub numele de enobosarm, ajută sportivii prin creşterea rezistenţei fizice, Poate creşte si densitatea minerală în oase, în functie de doza, dar şi forţa mecanică, pe lânga faptul că poate reduce stratul adipos şi creste masa muscular lină.

Substanţa a fost trecută pe lista celor interzise de WADA în 2008. Aceeaşi substanţă a fost descoperită şi în testele care l-au găsit pozitiv pe Lucian Bute, după meciul cu Badou Jack desfășurat la Washington.

