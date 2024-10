Șahistul Kirill Șevcenko, care joacă sub steagul României, ar fi fost prins cu telefonul în baie la un turneu din Spania

Tânărul șahist Kirill Șevcenko, care joacă sub steagul României, a fost exclus din Campionatul Spaniei pe echipe din 2024, după ce remiza sa cu Bassem Amin în prima rundă și victoria împotriva lui Francisco Vallejo în runda a doua au fost transformate în înfrângeri. Un telefon a fost găsit în toaletă, în timpul rundei cu numărul 2, chiar în timp ce absența frecventă a lui Șevcenko de la tabla de șah stârnea suspiciuni. Arbitrii au susținut că există o legătură între telefon și Kirill Șevcenko, bazată pe scrisul de mână și comportamentul acestuia, transmite Chess.com .

Șahistul Kirill Șevcenko, care joacă sub steagul României, ar fi fost prins cu telefonul în baie la un turneu din Maroc - Profimedia Images

Divizia de Onoare a Campionatului Spaniei pe Echipe din 2024, care are loc în orașul spaniol nord-african Melilla, în perioada 12-18 octombrie, a fost zguduită de un scandal, după ce Șevcenko, care juca pentru C.A. Silla - Integrant Col·lectius, a fost exclus din turneu.

Kirill Șevcenko (22 de ani), născut în Ucraina și care ulterior a ales să reprezinte România, este pe locul 69 în clasamentul mondial și a devenit mare maestru la vârsta de 14 ani și nouă luni. Cele mai mari realizări ale sale includ câștigarea Campionatului European de Șah pe echipe în 2021 cu Ucraina, precum și turneul individual Lindores Abbey Blitz din Riga în același an, unde a ocupat primul loc în fața marilor maeștri Fabiano Caruana și Arjun Erigaisi.

Arbitrul principal Oscar Bruno de Prado Rodriguez a rezumat decizia sa:

"Având convingerea fermă și în lumina probelor adunate pe parcursul anchetei că acest jucător a folosit telefonul mobil în timpul partidei, pe lângă faptul că a ignorat cererile mele de a mă anunța atunci când a părăsit sala, încălcând regulile FIDE, am decis să impun următoarea sancțiune:

Să anulez cele două jocuri jucate, în runda 1 împotriva lui Amin Bassem și în runda 2 împotriva lui Francisco Vallejo Pons, pe baza articolului 12.8, care interzice utilizarea dispozitivelor mobile. Cei doi adversari din rundele 1 și 2 câștigă partidele lor.

Să-l exclud pe Kirill Șevcenko din competiție, considerând că este o încălcare foarte gravă, în conformitate cu articolul 1[2].9.9.

Un raport complet, cu toate probele, va fi trimis Comitetului Tehnic al Arbitrilor FEDA și Comitetului de Etică al FIDE (n.r. Federația Internațională de Șah)".

Pe telefonul din baie scria: "Nu atinge! Acest telefon a fost lăsat pentru ca proprietarul să răspundă noaptea!"

O investigație a fost declanșată după ce Vallejo s-a plâns arbitrului că adversarul său din runda a doua, Kirill Șevcenko, petrecea prea mult timp departe de tablă. Arbitrul a discutat situația cu Șevcenko, care a spus că avea o problemă și trebuia să meargă la toaletă. Arbitrul i-a reamintit jucătorului că era necesar să ceară permisiunea pentru a vizita toaleta, situată în afara sălii de joc, într-o zonă comună cu două cabine și trei pisoare.

Vizitele au continuat, iar arbitrul a solicitat unui membru al comitetului de organizare să investigheze. Acesta l-a văzut pe Șevcenko intrând într-o cabină individuală și acolo a găsit un telefon mobil nou, împreună cu o notă scrisă de mână: "¡No toques! ¡El teléfono se dejó para que el huésped contestara por la noche!" ("Nu atinge! Acest telefon a fost lăsat pentru ca proprietarul să răspundă noaptea!").

Telefonul a fost confiscat și s-a ordonat ca toaleta să fie încuiată, la aproximativ 2,5 ore după începerea rundei, iar femeia de serviciu a dezvăluit că un telefon similar fusese găsit acolo cu o zi înainte, fiind predat la recepție. Arbitrul menționează că alți membri ai comitetului de organizare au observat apoi cum Șevcenko a intrat în toaletă, a văzut că toaleta era închisă și a așteptat o vreme înainte de a pleca, în loc să folosească o toaletă liberă. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori.

După runda, arbitrii au comparat nota scrisă de mână cu foile de parcurs ale lui Șevcenko pentru runde I și II și au găsit similitudini în cerneală și în scrisul de mână. De asemenea, au observat că fusul orar al telefonului era cu o oră înaintea Spaniei (cu două ore înaintea Marocului, aflat în apropiere) - ceea ce ar putea sugera fusul orar din România, transmite Chess.com.

Reacția Federației Române de Șah: "Astfel de acuzații grave trebuie obligatoriu susținute de dovezi solide"

"Federația Română de Șah a luat cunoștință acuzațiile care i se aduc lui Kirill Shevchenko, care joacă sub steagul României, la cea mai recentă ediție a Campionatului de Șah al Spaniei pe echipe.

Am dovedit de-a lungul timpului că tratăm cu maximă seriozitate toate regulile anti-cheating și o vom face în continuare. Am avut, avem și vom avea zero toleranță pentru încălcarea regulilor de fair-play!

Astfel de acuzații grave trebuie obligatoriu însă susținute de dovezi solide, iar până acum au apărut public doar probe circumstanțiale.

Așteptăm detaliile cazului și vom studia cu atenție dovezile care îl însoțesc. Momentan, avem doar informații din presă și presupuși martori, dar nicio comunicare oficială. Până atunci suntem de partea șahistului nostru, care neagă acuzațiile ce îi sunt aduse. Îl vom sprijini așa cum o facem cu toți șahiștii noștri, în limitele regulamentelor în vigoare.

Dacă vor apărea informații suplimentare, vom decide în cadrul Federației ce este de făcut în continuare", au transmis reprezentanții FRȘ, într-o postare pe Facebook.

