Simona Halep critică dur ITIA după soluţia din cazul lui Swiatek, testată pozitiv cu trimetazidină: "A făcut absolut totul să mă distrugă"

Swiatek a fost testată pozitiv la o substanţă interzisă, trimetazidină, într-o probă recoltată după un turneu din august 2024, dar ITIA a reţinut teza "contaminării unui medicament" şi a impus o suspendare de doar o lună, începând cu 12 septembrie, un tratament total diferit faţă de cel aplicat Simonei Halep.

Simona Halep: S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră

Jucătoarea română a fost suspendată provizoriu în octombrie 2022 şi ulterior suspendată pentru patru ani, perioadă care a fost redusă la nouă luni după un recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Articolul continuă după reclamă

''Stau şi încerc să înţeleg dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă întreb, de ce o aşa mare diferenţă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă in ciuda evidenţei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori'', a scris fostul lider mondial în mesaj.

''Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut in bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă şi poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice întâmplate cam în acelaşi timp ITIA să aibă abordări complet diferite in detrimentul meu. Cum aş putea să accept că WTA şi consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?! Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopţi în care nu am reuşit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri... dar am câştigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare şi că paşaportul biologic a fost o pură invenţie. Şi am mai câştigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum'', a transmis Halep.

''Sunt recunoscătoare pentru susţinerea şi iubirea necondiţionată a celor care au fost alături de mine in fiecare zi. Vă mulţumesc! În toată răutatea, am avut parte şi de iubire pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie! Cum bine ştim in fiecare dimineaţă răsare soarele pentru toată lumea, dar e bine să răsară găsindu-te cu sufletul împăcat! Şi aşa sunt eu, împăcată şi mândră de ceea ce sunt!", se mai arată în mesajul Simonei Halep.

Ce este trimetazidina, substanţa găsită în organismul tenismenei Iga Swiatek

Trimetazidina este un medicament utilizat pentru tratamentul anginei pectorale, o afecțiune a inimii caracterizată prin durere toracică cauzată de o circulație sanguină insuficientă la nivelul inimii. Trimetazidina nu acționează asupra vaselor de sânge pentru a le dilata, ci îmbunătățește eficiența metabolismului celular al inimii, mai precis la nivelul miocardului.

Trimetazidina este cunoscută pentru capacitatea sa de a îmbunătăți utilizarea oxigenului de către celulele miocardice. Aceasta acționează prin inhibarea unei enzime implicate în metabolismul acizilor grași și favorizează utilizarea glucozei ca sursă de energie pentru celulele miocardice. Astfel, în situații de stres cardiac, inima poate să-și obțină energia mai eficient și să reducă consumul de oxigen, ceea ce ajută la prevenirea ischemiei și la reducerea simptomelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Veţi merge duminică la vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰