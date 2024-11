Ţările care luptă pentru un loc în calendarul curselor de Formula 1 din 2026. Care sunt statele care şi-ar putea pierde locul

Patru circuite se luptă pentru prelungiri de contract, Thailanda și Coreea de Sud au depus ambele oferte, în timp ce India, Rwanda și multe alte țări își dezvoltă infrastructura pentru a solicita un loc în calendarul F1. Concurența este atât de acerbă încât ofertele și disputele trec din lumea sportului în cea a politicenilor.

„Primim apeluri de la prim-miniștri, de la guverne care doresc cu adevărat să găzduiască un Mare Premiu”, a declarat CEO-ul F1, Stefano Domenicali, pentru „Inside Track” de la CNBC.

Ţările care ar putea pierde locul în calendar

Interes la fel de mare este și în cazul țărilor care și-ar putea pierde locul în calendar. Marele Premiu al Belgiei aduce la economia națională aproximativ 248 de milioane de dolari în fiecare an. De aceea, premierul țării i-a scris lui Domenicali la sfârșitul anului 2023 pentru a face lobby pentru o prelungire a contractului după 2025. Mesajul său a fost clar: „Nevoia de a stabili un calendar echilibrat între Europa, Orientul Îndepărtat și America/Orientul Mijlociu va nu se întâmplă în detrimentul Belgiei”.

Ţările vulnerabile

Totuși, cineva va trebui să piardă. Națiunile producătoare de petrol din Orientul Mijlociu văd F1 ca fiind esențială pentru diversificarea lor economică și au investit sume enorme. Abu Dhabi, care a organizat primul său Grand Prix în 2009, a cheltuit 40 de miliarde de dolari pentru a construi o insulă artificială. Doar în 2023, insula a primit 34 de milioane de vizitatori.

Străzile din jurul portului Monte Carlo sunt cunoscute pentru lux și cursele cu motor. „Unele magazine realizează venituri de aproape trei luni în patru zile”, a declarat Guy Antognelli, directorul general al Autorității guvernamentale pentru turism și convenții din Monaco, pentru CNBC. Totuși, orașul ar putea să nu mai fie interesant pentru oganizatorii curselor deoarece sumele atrase din alte zone sunt mult mai mari.

Decizia va fi luată și în funcție de opinia celor care militează pentru păstrarea tradiției. Curse precum cele de la Singapore și Las Vegas atrag mulți bani, mulți suporteri și fac audiențe mari, dar ar putea, pe termen mediu și lung, să afecteze sportul. Pentru a continua să se dezvolte, F1 va trebui să păstreze un echilibru între noul public al acestui sport și fanii de bază ai curselor cu motor, este concluzia specialiștilor.

