Tragerea la sorți a grupelor de la EURO 2024. România este în urna a doua

Urnele sunt următoarele:

Urna 1

Germania ( gazdă)

Portugalia

Franţa

Spania

Belgia

Anglia

Urna 2

Ungaria

Turcia

România

Danemarca

Albania

Austria

Urna 3

Ţările de Jos

Scoţia

Croaţia

Slovenia

Slovacia

Cehia

Urna 4

Italia

Serbia

Elveţia

Câştigătoarea play-off-ului A

Câştigătoarea play-off-ului B

Câştigătoarea play-off-ului C

România s-a calificat la EURO 2024. Sărbătoare pe Arena Națională din București

A fost sărbătoare seara trecută pe Arena Națională! România a învins Elveția cu 1-0 și s-a calificat la EURO 2024 din poziția de câștigătoare a grupei. Tribunele Arenei s-au dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei peste 50.000 de suporteri români, care au urmărit partida cu sufletul la gură, minut cu minut. Din fața televizoarelor, milioane de romani au vizionat meciul în direct la Antena 1. Victoria le asigură tricolorilor calificarea în turneul final de anul viitor, după opt ani de pauză.

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, marţi seară, că românii trebuie să fie mândri de echipa naţională care s-a calificat la EURO 2024 de pe primul loc din Grupa I.

"Nu au fost momente uşoare, nu sunt supărat pe critici, mergem mai departe. Contează că închidem o campanie fabuloasă, fără înfrângere. Am încredere în absolut toţi. Pentru mine a fost o responsabilutate enormă pe care am resimţtit-o în faţa acestor spectatori. Trebuie să analizăm bine ce am făcut, când au fost analize şi corecţii, ne-am dezvoltat. Am construit totul cu jucătorii mei. Important e ca suporterii să fie alături de echipa naţională. Românii să fie mândri de echipa lor. Uniţi suntem tot timpul mai puternici", a spus selecționerul, la Antena 1.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!