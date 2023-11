Din postura de echipă deja calificată, România a făcut un joc marcat de entuziasmul celor 50.244 de suporteri din tribune. În prima repriză, tricolorii și-au creat câteva ocazii de poartă, în special cu șuturi de la distanță, însă niciunul nu a pus cu adevărat în pericol poarta adversă. Stanciu a șutat peste poartă din lovitură liberă, iar Cicâldău și Coman au șutat slab, fără emoții pentru Mvogo. Elvețienii au avut și ei câteva ocazii cu potențial la poarta lui Moldovan, care a avut o intervenție salvatoare, în minutul 18, la șutul plasat al lui Okafor.

Moldovan şi Alibec, eroii partidei

Elevii lui Edward Iordănescu au început cu presing înalt repriza secundă, Moruțan și Alibec confirmând încrederea acordată de selecționer în minutul 50, când după o centrare a căpitanului Stanciu, Moruțan a retrimis cu capul mingea în fața porții, de unde Alibec a marcat fără emoții pentru 1-0. Elvețienii au ripostat creându-și trei ocazii importante de a egala, toate parate rând pe rând prin parade de excepție ale lui Moldovan, două dintre ele din situație unu la unu cu Okafor.

Iordănescu i-a trimis în teren pe Răzvan Marin și pe Ianis Hagi în minutul 64, pentru a profita de spațiile create de presiunea pusă de elvețieni, care au continuat să se cantoneze în jumătatea tricolorilor. Drăguș, Olaru și Pușcaș au adus și ei sânge proaspăt în teren, Iordănescu continuând să joace permanent cu doi atacanți, cu speranța unui gol pe contraatac.

Moldovan și-a mai pus o dată amprenta pe soarta scorului, intervenind eficient la o centrare în fața careului, în minutul 82. Oapeții au ratat o ultimă ocazie la ultima fază a minutelor suplimentare de joc, cel mai bun om al meciului, portarul Horațiu Moldovan refuzând un gol iminent, cu o ultimă robinsonadă de excepție, scoțând o minge șutată la vinclu.

România încheie campania de calificare neînvinsă, pe prima poziție a clasamentului, cu 22 de puncte, ceea ce o va plasa în urna a doua valorică la tragerea la sorți de pe 2 decembrie pentru grupele de la Euro 2024.

România - Elveţia 1-0 (Alibec '50)

Min. 90+5 Final de meci! România termină preliminariile pe primul loc în grupa de calificare şi este în urna a doua la tragerea la sorţi pentru EURO 2024.

Min. 61 Moldovan are nouă paradă senzaţională şi păstrează avantajul României.

Min. 60 Reluarea lui Okafor e respinsă de Moldovan. Elveţia a avut şansa egalării.

Min. 58 Alibec reia periculos, respinge portarul Elveţiei, iar şutul lui Bancu trece puţin pe lângă.

Min. 50 GOOL România! Stanciu centrează pe colţul lung, Moruţan retrimite cu capul în faţa porţii, iar Alibec trimite mingea în poartă goală!

Min. 46 A început repriza a doua!

Min. 45 Final de primă repriză!

Min. 34 Stanciu execută o lovitură liberă din 25 de metri, lateral stânga, dar mingea trece peste poartă.

Min. 26 Ndoye pătrunde pe partea dreapta, centrează în faţa porţii goale, dar Vargas şi Rodriguez nu ajung pentru a împinge mingea în plasă. Ocazie uriaşă pentru Elveţia.

Min. 19 Replica elveţienilor vine la următoarea fază: şutul lui Okafor, respins de Moldovan printr-o paradă de senzaţie.

Min. 18 Moruţan încearcă o "foarfecă" după centrarea pe colţul lung a lui Coman. Moruţan ratează execuţia.

Min. 12 Elveţia controlează începutul de meci, dar fără a-şi crea ocazii importante la poarta lui Moldovan. Cei 50.000 de fani din tribune împing naţionala spre atac.

Min. 1 A început meciul!

România - Elveţia. Echipele de start:

România: Moldovan – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – Cicâldău, M. Marin, Stanciu – Moruțan, Alibec, Fl. Coman

Rezerve: Niță, I.Radu, Racovițan, Screciu, Pușcaș, Artean, Hagi, R. Marin, Drăguș, Olaru, Mogoș, Fl. Tănase

Elveția: Mvogo – Garcia, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Aebischer, Xhaka – Ndoye, Shaqiri, Vargas-Okafor

Rezerve: Sommer, Raciopii, Ugrinic, Benito, Zakaria, Amdouni, Freuler, Steffen, Zeqiri, Comert, Zesiger, Schar

Reprezentativa României, care a obţiinut săptămâna trecută calificarea la Campiionatul European din 2024, va sărbători acest succes pe Arena Naţională, unde întâlneşte Elveţia în ultima etapă a grupei I a preliminariilor.

România - Elveţia. "Tricolorii" rămân pe primul loc în grupă dacă nu pierd

Meciul este programat la ora 21.45 şi va fi arbitrat de italianul Davide Massa. De la aceeaşi oră se vor disputa în grupa I partidele Andorra – Israel şi Kosovo – Belarus.

Înaintea ultimei etape, România este lider în clasamentul grupei, cu 19 puncte, iar Elveţia este pe locul doi, cu 17 puncte. Israel este pe locul 3, cu 12 puncte, Kosovo este pe 4, cu 11 puncte, Belarus pe 5, cu 9 puncte, şi Andorra pe 6, cu două puncte.

S-au calificat la turneul final România şi Elveţia. Israelul mai are o şansă de calificare prin play-off, prin intermediul Ligii Naţiunilor.

România - Elveţia. Lotul ales de Edi Iordănescu

Selecţionerul Edward Iordănescu s-a decis în privinţa lotului de jucători pentru partida din această seară, România – Elveţia, 21:45.

Jucătorii aleşi sunt următori:

1. Florin NIŢĂ • 2. Andrei RAŢIU • 3. Radu DRĂGUŞIN • 4. Bogdan RACOVIŢAN • 5. Vladimir SCRECIU • 6. Marius MARIN • 7. Denis ALIBEC • 8. Alexandru CICÂLDĂU • 9. George PUŞCAŞ • 10. Nicolae STANCIU • 11. Nicuşor BANCU • 12. Horaţiu MOLDOVAN • 13. Andrei ARTEAN • 14. Ianis HAGI • 15. Andrei BURCĂ • 16. Ionuţ RADU • 17. Florinel COMAN • 18. Răzvan MARIN • 19. Denis DRĂGUŞ • 20. Darius OLARU • 21. Olimpiu MORUŢAN • 22. Vasile MOGOŞ • 23. Florin TĂNASE.

România - Elveţia. Edi Iordănescu: "Datoria noastră e să dăm totul cu Elveţia pentru a rămâne neînvinşi"

Selecţionerul Edward Iordănescu consideră că echipa naţională de fotbal a României are datoria să dea totul în partida cu Elveţia, pentru a rămâne neînvinsă în preliminariile EURO 2024 şi să termine grupa de calificare pe primul loc.

"Aş vrea să ne concentrăm mai mult la ceea ce urmează şi să nu rămân blocaţi în ceea ce a fost, chiar dacă e vorba de o performanţă fantastică. Am trăit momente euforice incredibile după această performanţă, am îndeplinit un obiectiv în care puţini credeau. Momentele astea de euforie trebuie şi ele trăite şi consumate, însă mâine ne aşteaptă un joc de o importanţă mare şi care ne obligă. Spre deosebire de noi, Elveţia nu a trăit momente de euforie, pentru că este sub obiectivul propus. A venit foarte motivată, capacitată şi probabil şi rănită. Pentru noi e foarte important ca aceste ore pe care le avem să le gestionăm cât mai bine să recalibrăm grupul, să ne regenerăm fizic şi să facem cinste celor care vor veni la stadion alături de noi. Ne-am îndeplinit obiectivul pe care ni l-am propus, dar acum avem altul. Avem o altă ţintă, avem şansa de a termina pe primul loc şi e datoria noastră să dăm totul să rămânem neînvinşi. Nu va fi deloc uşor, dar avem şansa de a termina pe primul loc", a declarat Iordănescu, luni, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul a precizat că grupul de jucători pe care îl coordonează s-a ridicat la un alt nivel odată cu obţinerea calificării la EURO 2024 şi că nu trebuie să se mulţumească doar cu această performanţă. "Este un grup care a învăţat ca niciodată să nu renunţe la luptă şi mâine seară trebuie să fie din nou în picioare şi să fie pregătit să lupte. Am câştigat un statut, acum suntem echipă calificată la European şi asta ne obligă, provocarea este maximă. Provocarea pentru noi este foarte mare să ne prezentăm cât mai bine. Întâlnim jucători de la cel mai mare nivel, care joacă la cluburi de top, campioni cu cluburile lor. Va trebui să ne refacem şi din punct de vedere energetic, pentru că Elveţia vine conectată, în schimb, noi, prin bucuria calificării, cu siguranţă că am ieşit un pic din concentrare. Mai mare este riscul să ne mulţumim cu ceea ce am realizat până acum şi până la urmă e normal să fim fericiţi, să ne entuziasm pentru că ne am îndeplinit obiectivul. Ăsta este riscul major, să ne mulţumim cu atât. Avem o datorie în primul rând faţă de noi, să nu uităm însă că odată ridicat nivelul şi pretenţiile sunt altele, dar şi aşteptările sunt altele, şi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor", a completat selecţionerul.

România - Elveţia. România, calificată pentru a şasea oară la EURO

Edward Iordănescu spune că partida cu Elveţia va fi "pe viaţă şi pe moarte", deschisă oricărui rezultat. "Ne-am asumat acest obiectiv, dar în acelaşi timp vom întâlni un adversar cu multă calitate, care doar el ştie de ce a ajuns în această situaţie. Va fi o confruntare pe viaţă şi pe moarte pentru primul loc şi deschisă oricărui rezultat, asta este realitatea. Şi nu vreau să cădem în greşeala de a fi foarte trişti dacă nu reuşim. Eu am încredere că putem reuşi asta, dar să nu uităm că obiectivul a fost calificarea. Menirea mea cum este să pregătesc cât mai bine turneul final din toate punctele de vedere şi să mă asigur că echipa va putea să treacă la nivelul următor. Avem potenţial să facem o figură frumoasă la turneul final", a afirmat Iordănescu.

Întrebat dacă îşi va prelungi contractul cu FRF după EURO 2024, Iordănescu a spus că nu este un subiect important şi a mulţumit conducerii federaţiei pentru încrederea acordată până acum. "Nu e un subiect ăsta, are zero importanţă. Vor, nu vor, cei din conducerea federaţiei vor trebuie să meargă alături de mine la European, pentru că s-a auto-prelungit. Ce va fi după contează mai puţin în acest moment. Preşedintele şi-a dorit continuitate şi după dramele pe care le-am trăit în Liga Naţiunilor, deci asta nu e o noutate pentru mine. Mulţumesc pentru încrederea totală, a contat enorm, dar mai mult decât asta, a contat că mi-a dat mâna liberă totală", a afirmat antrenorul naţionalei.

Naţionala de fotbal a României s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), în penultimul său meci din Grupa I a preliminariilor.

