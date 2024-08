ANM: Cum s-a format ciclonul devastator care a măturat litoralul. Când se opresc ploile

Codul roşu de inundaţii a fost prelungit până mâine. La stația ANM din Mangalia a fost înregistrată o cantitate record în jumătate de zi. Practic, a plouat în 12 ore cât pentru jumătate de an .

"În ultimele ore s-a mai ameliorat vremea, ploile chiar au mai încetat în partea de sud est, s-au mai risipit și norii, a mai apărut soarele, dar în continuare rămânem cu coduri galbene și portocalii pentru partea de sud est a țării până mâine dimineață.

Spre seară și în cursul nopții vom avea din nou reprize de ploaie, unele pot fi mai intense, intervale scurte de timp, motiv pentru care, până mâine la ora 10, zona costieră a județului Constanța rămâne sub cod portocaliu, iar restul județului Constanța și zona de litoral a județului Tulcea vor fi sub cod galben și aici se pot strânge 25 până la 40 de litri pe metru pătat.

Şi mâine o să mai avem parte de câteva reprize de ploaie, tot în partea de sud est a țării, sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea, după care vremea se ameliorează total. Acest ciclon în sfârșit se mai oclude, cum spunem noi, și se mai retreage către sud, coboară către penisula balcanică, chiar se va poziționa undeva între Grecia și Turcia, deci va urma în sfârșit o ameliorare a vremii", spune Mihai Timu, meteorolog.

Care este frecvența acestor cicloane

"Astfel de cicloane care se formează în Marea Neagră sunt periculoase, mai ales atunci când rămân blocate aici, așa s-a întâmplat în ultimele 48 de ore. Am avut un aer mai rece în altitudine provenit dinspre est, care s-a poziţionat deasupra mării calde, a generat acest ciclon la nivelul solului, care e foarte periculos, pentru că atunci când rămâne blocat ridică în atmosferă toată umezeala deasupra mării și o descarcă sub forma ploilor, iar unele dintre ele au fost averse torențiale azi-noapte. Într-adevăr, nu a plouat constant cu aceeași intensitate. Am avut pe intervale scurte și peste 40-50 de litri pe metru pătrat.

De altfel, au fost acele nowcasting-uri de cod roșu, care au dublat avertizările generale. Așa se întâmplă de obicei. E adevărat că aici este un paradox la malul Mării Negre. Dacă ne uităm pe precipitațiile medii anuale dar și lunare, întotdeauna zona litoralului are cele mai scăzute valori, pentru că, într-adevăr, în multe intervale, pot fi săptămâni, uneori chiar și luni întregi când nu plouă.

Și iată, vine câte un ciclon din acesta, care aduce cantități foarte mari, cât ar trebui să plouă în acele trei luni se poate descărca într-o zi sau o noapte, așa cum s-a întâmplat în intervalul trecut", mai explică specialistul ANM.

