Temperaturi de Polul Nord în România, cu două săptămâni înainte de Paşte. A nins puternic, iar zilele următoare sunt anunţate chiar şi -12°C

În nordul ţării, pare că vine Crăciunul, nu Paştele. Ninge de noaptea trecută şi s-a aşternut un strat de zăpadă cum nici în iarnă nu a fost. "La noi ninge, şi ninge ia uitaţi, ninge cu fulgi mari, adevărată iarnă aici în frumoasa Ţară a Dornelor". Angajaţii de la Drumuri au lucrat în continuu pentru a deszăpezi şoselele. Temperaturile au scăzut dramatic de la o zi la alta. Au fost -5 grade la Piatra Neamţ, -3 la Buzău şi -2 la Iaşi.

Codul galben de vreme rea, care s-a întins peste aproape toată ţara, a adus ninsori, frig, dar şi vânt puternic. În Neamţ, un grup de turişti a avut nevoie de ajutorul jandarmilor, după ce un arbore a căzut pe drum şi le-a blocat calea. Acelaşi peisaj şi la Bacău, dar şi în Mureş. În Miercurea Ciuc, stratul de zăpada depăşeşte 20 de centimetri. Puterea episodului de iarnă se vede cel mai bine la munte. "La cum e afară, parcă acum ar fi Babele renumite şi frumoase. Ia uitaţi ce zi".

Turiştii de la munte se bucură totuşi că au prins zăpadă. În stațiunea montană Cavnic a nins toată noaptea. Ninge şi la ora aceasta, iar în zona înaltă, stratul de zăpadă măsoară deja 10 centimetri. La Braşov, peisajul e neobişnuit. Stratul de zăpadă a căzut peste covorul de brânduşe. Aşa arată primul weekend din luna aprilie în Poiana Braşov. Sunt 3 centimetri de zăpadă proaspăt depusă, avem şi un snowborder pe Pârtia Bradu, decorul este alb de jur imprejur.

Vezi și

În Bucureşti, vremea s a- stricat brusc. Ploaia s a transformat în lapoviţă şi apoi în ninsoare. Dacă sâmbătă, în Capitală, a fost vreme de primăvară, cu soare puternic şi temperaturi ce au atins 21 de grade, duminică, vremea s-a schimbat radical. La ora 11 ningea cu fulgi mari de zăpadă, iar temperatura a fost de -2 grade. "Nu am apucat să pun anvelopele de vară, am all season. La noi dacă plouă un pic, s-a stricat tot".

Cum va fi vremea de Florii

Meteorologii ne avertizează că după valul de ninsori, vin temperaturi care vor trece de limita gerului. "Temperaturile pe care practic le regăsim la Polul Nord, le avem şi în România în aceste zile. În zilele următoare ne aşteptăm ca temeperaturile să fie tot mai coborâte. Nopţi în care temperaturile vor coborî până spre minus 10, minus 12 grade, chiar şi în în Bucureşti vor fi temepraturi de 0 grade, ceea ce înseamnă că se va produce brumă în toată ţara", explică Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

Gerul de aprilie ne-ar putea lăsa fără fructe şi legume. "Chiar mai devreme a avut puţină zăpadă, ea între timp s-a topit, dar la noapte va îngheţa, acest lucru va duce la îngheţarea florilor care sunt pe pomul fructifer, acestea vor îngheţa, şi rodul se va pierde", explică Octavian Popescu, horticultor.

"În acest moment, majoritatea pomilor sunt într o fază de vegetaţie înaintată. Îngheţurile târzii de primăvară sunt foarte periculoase şi pot afecta producţia pomilor de la 10%, până la 100%", spune Petre Grivu, pomicultor. Meteorologii au actualizat prognoza: de Florii, adică weekendul viitor, va fi soare şi temperaturi normale pentru acestă perioadă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că numărul mare de accidente rutiere justifică majorarea tarifelor RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰