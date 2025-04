Ciolacu se dezice de declaraţiile scandaloase făcute de Sprînceană: Nu există niciun "emisar al lui Ciolacu", este părerea lui personală

Premierul Marcel Ciolacu a reacţionat, luni, după declaraţiile trimisului special în Statele Unite, Dragoş Sprînceană, referitoare la relaţia cu SUA, cu UE şi la susţinerea faţă de Ucraina, el arătând că nu există niciun 'emisar al lui Ciolacu" şi că părerile exprimate în spaţiul public de diverşi cetăţeni care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale şi nu implică o poziţie a statului român.

"Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate. Prin urmare, nu există niciun "emisar al lui Ciolacu", există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa. Avem milioane de români în Diaspora și fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi de zi, poate fi un foarte bun "emisar" al țării noastre.

La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a crește vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda și eu cu oricine este dispus să sprijine activ România. Între a face ceva pentru țara mea și a mă jeli continuu pe rețelele sociale ca unii și alții, aleg să acționez. Cei care ne-au ținut ani de zile pe la ușa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecții despre ce trebuie sau nu trebuie făcut", a transmis pe Facebook, în urmă cu puţin timp, premierul Marcel Ciolacu.

REPER cere demisia premierului Marcel Ciolacu, după afirmațiile lui Dragoș Sprînceană

REPER a cerut demisia premierului Marcel Ciolacu după afirmațiile lui Dragoș Sprînceană. În opinia reprezentanților partidului, acestea "ridică semne serioase de întrebare privind direcția politicii externe a țării noastre". "Afirmațiile lui Sprînceană - Premierul României sprijină poziția lui Trump privind Ucraina, nu pe cea a lui Macron și Statele Unite vor pace. Macron vrea continuarea războiului. Ciolacu e de partea SUA - sugerează o aliniere cu poziții controversate și contrare celor ale Uniunii Europene și NATO. Declarațiile sale sunt extrem de grave și pot semnala o repoziționare radicală a României în raport cu partenerii săi tradiționali și cu sprijinul oferit Ucrainei", arată luni REPER într-un comunicat. Potrivit documentului citat, această orientare exprimată de reprezentantul Guvernului diferă flagrant de poziția președintelui României și de direcția strategică asumată de România în ultimii ani.

"Poziționarea duplicitară a Guvernului afectează credibilitatea României și ne vulnerabilizează în fața partenerilor noștri. Cetățenii au dreptul să știe încotro ne îndreptăm, iar Ciolacu are obligația să răspundă public prin demisie!", a declarat Camelia Sălcudean, președinta interimară REPER. Partidul REPER își exprimă îngrijorarea că PSD își dorește să destabilizeze România pe plan intern și internațional doar pentru a poza mai târziu în salvator și cere demisia premierului Marcel Ciolacu. "Poziția României față de Ucraina, UE și NATO nu poate fi reinterpretată pe furiș, în studiouri TV, și nu poate fi dictată de interese partinice sau de declarații individuale. România are nevoie de coerență, responsabilitate și loialitate față de valorile democratice și angajamentele sale internaționale, nu de jocuri politice periculoase", se mai arată în comunicatul REPER.

Bolojan îi cere explicaţii lui Ciolacu, după scandalul declanşat de emisarul Sprînceană - surse Observator

Surse politice au declarat pentru Observator că preşedintele interimar, Ilie Bolojan, va avea astăzi o discuţie cu premierul Marcel Ciolacu. Şeful statului îi va cere explicaţii premierului după ce Dragoș Sprînceană, emisarul trimis de şeful Executivului în SUA, a declarat duminică seara că "Administraţia americană ar trebui să ignore mesajele României pro-Ucraina şi pro-Franţa pentru că avem un preşedinte interimar care oricum nu va mai conta într-o lună".

Potrivit surselor Observator, şeful statului şi-ar dori dori o pozitie echilibrată în ceea ce priveşte politica externă si relatia României cu Administratia Trump si Uniunea Europeană.

Omul de afaceri Dragos Sprînceană, aşa-zisul "emisar special" trimis de premierul Marcel Ciolacu în SUA, a declarat aseară că nu are un mandat oficial din partea Guvernului sau din partea premierului pentru negocierile purtate în SUA. Acesta a explicat, însă, că a transmis mesajele după o discuţie la telefon cu premierul Marcel Ciolacu. Cu toate acestea, mesajul transmis de emisarul premierului în discuţiile cu oficialii Administraţiei Trump sfidează poziţia oficială a Statului Român, asumată de preşedintele interimar Ilie Bolojan în negocierile purtate cu liderii europeni la Londra şi Paris.

Oficial, România a participat prin preşedintele Ilie Bolojan la toate negocierile "Coaliției de voință" conduse de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron şi de premierul britanic Keir Starmer. În cadrul acestor negocieri, România s-a poziţionat ferm de partea Ucrainei alături de marile puteri europene şi de celelalte state aliate din "Coalitia voluntarilor". În schimb, "emisarul" lui Marcel Ciolacu susţine că, după alegerile prezidenţiale, România ar trebui să abandoneze pozitia pro-Ucraina, sa se distanteze de pozitia presedintelui francez Emmanuel Macron si să sustină viziunea Administratiei Trump si a factiunii MAGA în ceea ce priveste razboiul din Ucraina.

Dragoş Sprînceană: Macron își dorește continuarea războiului

Dragoş Sprînceană a explicat, aseară, ce rol ocupă în relaţia cu SUA. A avut însă poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar şi de ce va face exact pentru îmbunătătirea dialogului cu administratia Trump. El a susţinut în mod fals că preşedintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina şi că administraţia americană ar trebui să "ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa", deoarece România are un preşedinte interimar "care nu va mai conta într-o lună şi jumătate". "Statele Unite îşi do resc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina", a spus Sprînceană, aseară, la Digi24. Este însă o afirmaţie falsă. Macron – şi Uniunea Europeană, de altfel – sprijină Ucraina în faţa agresiunii Rusiei şi cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev. "Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcţii, să zic aşa, prin anumite declaraţii ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toţii ca 2000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Ne dorim cu toţii ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât şi global şi în Statele Unite. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic", a continuat Sprînceană. Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român în ceea ce priveşte Ucraina, omul de afaceri a spus: "Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui". "Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreşte o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite", a adăugat el. Sprânceană s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu.

Şi Elena Lasconi îi cere clarificări lui Marcel Ciolacu

Liderul USR Elena Lasconi îi cere premierului Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite, referitoare la relaţia cu, SUA, cu UE şi la susţinerea faţă de Ucraina. Ea apreciază că, dacă afirmaţiile acestuia reflectă poziţia şefului Executivului, demisia lui Colacu "nu mai este o opţiune, ci o necesitate".

"Îi solicit premierului Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de domnul Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite. Afirmaţia acestuia făcută în direct la Digi24, potrivit căreia prim-ministrul nu este aliniat cu preşedintele interimar Ilie Bolojan şi nu susţine poziţia Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, este extrem de gravă şi necesită o reacţie imediată. Dacă această poziţie reflectă, într-adevăr, mandatul transmis de premier, atunci avem de-a face cu o tentativă periculoasă de repoziţionare a României în afara consensului euroatlantic, fără consultare publică şi fără mandat democratic. Într-o astfel de situaţie, demisia domnului Ciolacu nu mai este o opţiune, ci o necesitate", afrmă Lasconi.

În opinia sa, România nu îşi poate permite ambiguităţi în politica externă. "Nu vorbim despre o simplă eroare de comunicare, ci despre o posibilă deviere de la direcţia strategică a statului român. În acest context, îl întreb public pe domnul Ciolacu dacă a discutat cu preşedintele interimar Bolojan despre această misiune diplomatică sau dacă a preferat să o desfăşoare unilateral, în dispreţ faţă de principiile colaborării instituţionale. Sau poate domnul Ciolacu era prea ocupat cu postările cu limbaj suburban pe social media", argumentează ea. Liderul USR remarcă faptul că Dragoş Sprînceană a exprimat anterior poziţii apropiate de cele ale candidatului prorus Călin Georgescu, apreciind că "ridică întrebări legitime despre criteriile pe baza cărora a fost desemnat să reprezinte România într-un context atât de sensibil". "România este un partener de încredere al Statelor Unite şi un stat profund angajat în valorile şi obiectivele Uniunii Europene. Orice tentativă de subminare a acestui angajament trebuie respinsă cu fermitate", conchde Elena Lasconi.

