Dragoş Sprînceană, emisarul României în SUA: Macron își dorește continuarea războiului. SUA trebuie să ignore mesajele pro-Ucraina și pro-Franța

“Administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța, deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate. Trebuie să așteptăm să avem un președinte nou. Trebuie să așteptăm să avem o administrație stabilă în România. Statele Unite își doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron își dorește continuarea acestui război din Ucraina. Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcții, să zic așa, prin anumite declarații ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate", a spus el.

Ce spune despre situaţia din Ucraina

Este însă o afirmaţie falsă. Macron – şi Uniunea Europeană, de altfel – sprijină Ucraina în faţa agresiunii Rusiei şi cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev.

„Atâta vreme cât România se aliniază cu cu aceste direcţii, să zic aşa, prin anumite declaraţii ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toţii ca 2000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Ne dorim cu toţii ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât şi global şi în Statele Unite. România ar trebui să îşi dorească acelaşi lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic”, a continuat Sprînceană. Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român în ceea ce priveşte Ucraina, omul de afaceri a spus: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui”.

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreşte o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite”, a adăugat el. Sprînceană s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu.

Elena Lasconi îi cere clarificări lui Marcel Ciolacu

Liderul USR Elena Lasconi îi cere premierului Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite, referitoare la relaţia cu, SUA, cu UE şi la susţinerea faţă de Ucraina. Ea apreciază că, dacă afirmaţiile acestuia reflectă poziţia şefului Executivului, demisia lui Colacu ”nu mai este o opţiune, ci o necesitate”.

”Îi solicit premierului Marcel Ciolacu să ofere de urgenţă clarificări publice privind declaraţiile făcute de domnul Dragoş Sprînceană, trimisul său special în Statele Unite. Afirmaţia acestuia făcută în direct la Digi24, potrivit căreia prim-ministrul nu este aliniat cu preşedintele interimar Ilie Bolojan şi nu susţine poziţia Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, este extrem de gravă şi necesită o reacţie imediată. Dacă această poziţie reflectă, într-adevăr, mandatul transmis de premier, atunci avem de-a face cu o tentativă periculoasă de repoziţionare a României în afara consensului euroatlantic, fără consultare publică şi fără mandat democratic. Într-o astfel de situaţie, demisia domnului Ciolacu nu mai este o opţiune, ci o necesitate”, afrmă Lasconi.

În opinia sa, România nu îşi poate permite ambiguităţi în politica externă.

”Nu vorbim despre o simplă eroare de comunicare, ci despre o posibilă deviere de la direcţia strategică a statului român. În acest context, îl întreb public pe domnul Ciolacu dacă a discutat cu preşedintele interimar Bolojan despre această misiune diplomatică sau dacă a preferat să o desfăşoare unilateral, în dispreţ faţă de principiile colaborării instituţionale. Sau poate domnul Ciolacu era prea ocupat cu postările cu limbaj suburban pe social media”, argumentează ea.

Liderul USR remarcă faptul că Dragoş Sprînceană a exprimat anterior poziţii apropiate de cele ale candidatului prorus Călin Georgescu, apreciind că ”ridică întrebări legitime despre criteriile pe baza cărora a fost desemnat să reprezinte România într-un context atât de sensibil”.

”România este un partener de încredere al Statelor Unite şi un stat profund angajat în valorile şi obiectivele Uniunii Europene. Orice tentativă de subminare a acestui angajament trebuie respinsă cu fermitate”, conchde Elena Lasconi.

Cine este Dragoş Sprînceană

Unul dintre emisarii Guvernului este omul de afaceri Dragoş Sprînceană, stabilit la Mar-a-Lago. A participat la toate evenimentele care l-au avut în centru pe Trump, susţinător înfocat al acestuia.

Dragoş Sprînceană are 45 de ani şi este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican. El este din Constanța, acolo unde a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprînceană e emigrat în Statele Unite în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort.

În paralel, el a urmat cursurile unei alte facultăți, conform tribuna.us. Omul de afaceri a declarat sursei citate că nu are firme înregistrate în România, dar la compania din SUA are mulți angajați români. Este vorba GoldCoast Logistics, firmă înfiinţată în 2010, iar în prezent are o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari. La scurt timp după anularea turului 2, Dragoş Sprînceană a declarat că ar lua în calcul o posibilă candidatură.

