Frig, ploi și ninsori la munte în următoarele zile. Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie

La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi închisă și va ploua pe arii extinse în Moldova, Dobrogea și Muntenia. În jumătatea de est a țării, dar mai ales în nord-est, cantitățile de apă vor depăși 20–25 l/mp. În restul teritoriului, înnorările vor fi trecătoare și doar pe suprafețe mici va ploua slab în vestul Transilvaniei și în Oltenia. Pe crestele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi mai intens în Moldova și Dobrogea, unde rafalele vor depăși 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 20 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade, urmând că spre finalul lunii valorile termice sa mai crească în vestul țării.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Prognoza meteo săptămâna 19-26 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

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Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice şi nord-vestice va fi deficitar.

Prognoza meteo săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Prognoza meteo săptămâna 2-9 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Prognoza meteo săptămâna 9-16 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.