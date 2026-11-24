Vremea se înrăutățește marți, 24 noiembrie. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite, valabile în special la munte, dar și în mai multe zone din țară.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite valabilă marţi, între orele 10.00 şi 20.00, în Carpaţii Meridionali, Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, unde va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.

În acelaşi interval va fi Cod galben de intensificări ale vântului în vestul şi udul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei

Astfel, vântul va avea intensificări în vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei, cu rafale de 50...70 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi şi în restul ţării.

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O altă atenţionare Cod galben, vizând ninsori viscolite, va fi în vigoare de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 8.00, în Carpaţii Orientali şi în estul Carpaţilor Meridionali. Acolo va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.

Cum va fi vremea în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, vremea va fi rece pentru această perioadă. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei (rafale de 50...60 km/h), apoi va sufla slab şi moderat. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -3...-2 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre -5 grade.

Prognoza meteo până pe 21 decembrie

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, până la jumătatea lunii decembrie, urmând să revină la valorile specifice perioadei în săptămâna 14 – 21 decembrie, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în majoritatea regiunilor în această săptămână, dar mai ales în sud-vestul ţării, urmând ca în prima săptămână din decembrie să fie deficitare la nivelul întregii ţări.