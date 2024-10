Ciclonul care a intrat timid la noi în ţară a prins putere deasupra Mării Negre. Furtuni violente au lovit litoralul în zori. Apelurile care cereau ajutor au curs la 112. Pompierii nu au mai făcut faţă.

Ciclonul a lovit Constanţa

Pe drumul DN3C, între Constanţa şi Ovidiu, mai multe maşini au rămas blocate într-o zonă în care apa are mai bine de jumătate de metru. "Am dus copilul la şcoală şi când m-am întors am vrut să ajung mai repede pe variantă, aici. Am aşteptat vreo oră şi m-au scos nişte băieţi că de la 112 nu a venit nimeni încă", povesteşte un şofer.

Unul dintre oamenii rămaşi în maşina blocată de inundaţii a ieşit pe geam ca să se ducă după ajutoare.

Cantităţi-record de apă

Furtuna s-a amplificat când a ajuns deasupra mării, care este nefiresc de caldă pentru începutul lui octombrie: 19 grade Celsius. Vaporii ridicaţi din ea au alimentat cu şi mai multă umiditate norii, care au adus potopul asupra Dobrogei.

Staţiile meteo au înregistrat cantităţi record de apă. La Constanţa a plouat într-o zi cât pentru o lună şi jumătate: peste 70 de litri pe metru pătrat. La Năvodari, străzile au fost complet inundate şi s-a circulat greu. Mai multe maşini dintr-o parcare subterană s-au scufundat şi ele în apă.

"De 15 ani de când s-a dat în folosinţă blocul niciodată nu am avut o cantitate atât de mare de apă. Nu fac faţă canalizările", arată o femeie.

Furtuna care a durat două ore a depăşit capacitatea reţelei de canalizare. Proprietarul unei pensiuni a aşteptat mai mult de o oră şi jumătate sosirea singurului echipaj de pompieri aflat în zonă.

Bărbat: Ceea ce vedeţi în curte este apă adunată din stradă, de la ploaie, dar tot ce este interior este refularea conductei de canalizare.

Reporter: Până unde e apa la subsol?

Bărbat: Cred că are un metru, un metru şi...

Şuvoaiele au inundat şi Pavilionul Expoziţional de la Constanţa. Pompierii au venit cu pompe de mare putere pentru a evacua apa. "Intervenim cu toate forţele din ziua de astăzi pentru înlăturarea efectelor negative ale ploilor şi ale vântului care au dărâmat copaci şi sunt anumite puncte unde au fost depăşite cotele", a declarat Dan Constantinescu, adjunct ISU Dobrogea.

Cod roşu de inundaţii

Autorităţile au emis cod portocaliu de inundaţii pentru Constanţa la ora cinci şi jumătate, iar la şapte l-au transformat în cod roşu. Rafelele de 90 de kilometri pe oră au frânt mai mulţi copaci. Vântul a suflat cu putere şi în Galaţi. Trei maşini s-au făcut zob, strivite de un trunchi de copac uriaş, iar şoselele pline de apă au fost capcane pentru şoferii imprudenţi.

Trei oameni au ajuns la spital după ce un şofer a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă şi a ajuns pe contrasens. A fost nevoie de pompierii de la descarcerare ca să scotă victimele din maşini.

La cote înalte, însă, domină iarna. Imaginile filmate dimineaţă la staţia meteo de la Vârful Omu par desprinse de la Polul Nord. Temperatura resimţită a fost minus cinci grade Celsius.

