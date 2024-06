Deşi calendaristic suntem într-o lună de vară, localnicii din comuna Preoteşti, Suceava, s-au trezit cu omătul în curtea caselor. O furtună violentă a lovit ca din senin localitatea, iar perdeaua de gheţă a creat în doar câteva ore, un peisaj desprins parcă din Frozen. Apa şi gheaţa de pe versant s-au scurs şi au ajuns într-o gopodărie. După aproape două ore de la ploaia torenţială, stratul de zăpadă măsura un metru. "Aici cred că a avut trei metri. Uitaţi! S-a făcut până sus!", spune o femeie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nici casele nu au scăpat de furia naturii. Din păcate, bucăţile de gheaţă au distrus şi culturile agricole. "În grădină nu mai am nimic! Cât am muncit, nu mai am nimic!", mărturiseşte în lacrimi o localnică. Iar, după câteva ore, după ce gheața s-a topit, localitatea a devenit parcă o piscină uriaşă. "Din cauza blocării podului de sub calea ferată. Asta a fost cauza principală aici", a explicat Ion Vasiliu, primar comun Preuteţi.

Vezi și

Norii negrii s-au adunat şi deasupra unei localităţi din judeţul Cluj. Aici, din cauza temperaturilor ridicate, timp de câteva minute, deasupra unui lac, s-a format o tornadă înspăimântătoare. În judeţul Careş-Severin, aflat sub cod roşu de vreme severă, rafalele de vânt de peste 100 km la oră au măturat totul în calea lor. Iar după ce a plouat cu găleata, străzile din mai multe judeţe s-au transformat în lacuri, iar şoferii au înaintat cu greu prin şuvoiele de apă.

În Vaslui, acelaşi dezastru

După ce furtunile au lovit fără milă, cu trăsnete şi fulgere, mai mulţi copaci au fost doborâţi. Dacă restul ţării a fost lovită de furtuni violente, bucureştenii s-au topit ieri la peste 40 de grade.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Preferaţi să citiţi cărţile în varianta clasică, tipărită, sau le preferaţi mai degrabă pe cele în format electronic sau audio? Varianta tipărită Varianta în format electronic Vaianta în format audio

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰