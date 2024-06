România, între caniculă şi vijelii. Oamenii din sudul ţării s-a topit la 40 de grade Celsius, după ce ziua a început sufocant: am avut cea mai caldă dimineaţă de 11 iunie din ultimii 65 de ani. În acelaşi timp, localnicii din Transilvania şi Moldova au trecut prin furtuni de o violenţă înspăimântătoare.

În apropiere de Gura Humorului, furtuna a adus un covor de gheaţă gros de 20 centimetri.

Apa şi gheaţa de pe versant s-au scurs şi au ajuns aici, în această gopodărie. După aproape două ore de la ploaia torenţială, stratul de zăpadă măsoară un metru.

Sub avertizare de cod roşu de furtuni, la Deva, un acoperiş a fost luat pe sus de vânt cu o putere uimitoare. Mai multe bucăţi de tablă au ajuns în mijlocul străzii. Zona arată ca după război.

"Aici cred că a avut trei metri. N-am văzut în viaţa vieţii mele!", a spus o femeie.

Acelaşi dezastru şi în Baia Mare. Localnicii au privit neputinicioşi cum asfaltul dispare sub ape. Palatul de Justiţie s-a transformat într-o piscină enormă. Puţin a lipsit să ajungă puhoaiele şi la arhiva cu dosarele judecătorilor.

Caniculă în mai multe judeţe din ţară

Unde nu au lovit furtunile, a ars soarele. S-au simţit 40 de grade Celsius la Turnu Măgurele, Alexandria, Medgidia şi 39 la Buzău şi Cernavodă. În Bucureşti, oamenii au simţit că se lichefiază.

In Capitală este a patra zi de temperaturi extrem de ridicate. Astăzi, termometrele au indicat pana la 37 de grade la umbra dar in plin soare organismul uman a resimţit pana la 40 de grade, cu 10 grade mai mult decat normal ul perioadei. Nici nu am ajuns la jumătatea lunii iunie, şi cu astel de temperaturi cu siguranţă vom avea o vară cu recorduri termice.

Aerul a fost irespirabil în sud-est. Din cauza umidităţii şi a temperaturilor extreme, indicele de confort termic a sărit de 80 de unităţi - pragul critic. Corpul a fost supus unui stres termic sever care ne poate afecta sănătatea. 2.500 oameni au leşinat în Bucureşti în ultimele 24 de ore, 250 din cauza căldurii infernale.

Este atât de cald încât şi aleile pietenoale care sunt la umbră sunt goale în acest moment. La Galaţi se înregistrează 32 de grade şi se resimt 36.

La noapte vom aveam nevoie din nou de aer condiţionat, iar mâine se anunţă încă o zi încinsă în sud şi în sud-est. De vineri, canicula se topeşte, iar temperaturile nu vor mai trece în weekend de 30 de grade Celsius.

