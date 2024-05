Vezi și

Deşi vremea nu a ţinut până acum cu cei care au ales să îşi petreacă mini vacanţa pe litoral, de azi, temperaturile au început să crească.

Vremea de Paşte

Reporter-tineri: Cum a fost zilele trecute?

- Foarte urât. Am stat în camera de hotel, m-am plimbat prin ploaie pe aici, pe mare, atât.

- Nu am putut să ieşim, ne-am plimbat aşa pe sub streşini cum ar veni. Şi am stat în hotel ca nu am avut ce sî facem. Astazi e superb, astăzi să beneficiem cât putem.

- Este perfect, deci nu credeam ca dupa ziua de ieri se poate sa fie o zi atat de frumoasa. De fapt, trebuia sa plecam astazi acasa, dar ne-am razgandit datorita vremii.

Turiştii au avut parte de o privelişte rară - pelicanii au împânzit Marea Neagră.

Adrian Bîlbă, biolog: Toate speciile sunt acum in perioada de migratie, de reproducere, de relocare si se mai produc accidente. A fost un vant de nord vest foarte puternic, o furtuna pe mare, care a aruncat de pe fund exemplarele care erau moarte poate de mai multa vreme. Prezenta pelicanilor pe mare este evident cumva logica, fiindca ei au venit acum dupa peste.

Veştile sunt bune pentru cei care petrec Paştele la mare.

Andreea Filip, reporter Observator: După ziua ploioasă de ieri astăzi turiştii se bucură, în sfârşit, de soare şi de 19 grade Celsius. Însă, doar pânăa diseară. La noapte sunt anunţate precipitaţii, la fel şi mâine vântul va sufla la rafală cu 50-60 de km pe oră. Vreme bună va fi în ziua de Pasşte.

De altfel, temperaturile vor fi plăcute în toată ţara în noaptea Învierii.

Mihai Timu meteorolog ANM: Iar când se va lua lumina la miezul nopţii practic şi temperaturile sunt destul de bune. Estimăm a fi peste 10 grade în mare parte din ţară. Fără vânt, fără ploi, deci va fi o noapte prielnică de Înviere.

Şi la munte astăzi a fost o zi superbă pentru turiștii care își petrec vacanţa acolo. Potecile, parcurile și zonele de agrement au fost pline de plimbăreţi. Nu a lipsit relaxarea activă şi vremea frumoasă.

Vremea se schimbă din nou radical

Localnic: Pentru mine este foarte...un loc plăcut, un loc care îmi aparţine, sunt băştinaş de aici din Braşov, din copilărie vin pe aici.

Turist: Minunat, te deblochează cumva în momentul în care nu faci ceva ce faci în fiecare zi.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Parcurile de agrement din Poiana Brasov sunt ideale pentru petrecerea timpului liber in aceasta vacanta. Aici experientele sunt dintre cele mai diverse de la traversari in tiroliana la plimbari cu barca pe lac, plimbari la pas, excursii cu bicicleta, clasica sau electrica, sau chiar la un picnic in locuri special amenajate.

În primele zile ale săptămânii viitoare ne vom bucura de temperaturi aproape de vară. Abia apoi va ploua din nou.

Mihai Timu meteorolog ANM: Cele două zile de Paşti vor aduce vreme însorită şi temperaturi în creştere. În Capitală aşteptăm spre 20-25 de grade. După jumătatea săptămânii o să vedem că gradul de instabilitate va fi în creştere.

Cât despre furtuna care a lovit recent puternic vestul Europei, meteorologii asigură că aceasta nu va ajunge în ţara noastră.

