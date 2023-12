Vezi și

În prag de ianuarie, marea a devenit pentru unii mai atrăgătoare decât muntele fără zăpadă. În ultima zi a celui mai călduros an din istorie, litoralul n-a dus lipsă de turişti.

Cristina Niţă, reporter Observator: La orele prânzului, faleza de la Cazino e plină de oameni. Îmbrăcați subțire, aceștia se bucură de cele 12 grade Celsius din termometre cu soare generos și fără pic de vânt.

Temperaturile de primăvară au deschis şi pofta pentru o baie în mare.

Turist: Credeam că e Paştele, dar se pare că e Revelionul.

Copil: Îmi place mult la mare și aș vrea să stau tot anul aici.

Turistă: E frumos, am venit din Bucureşti doar pentru o plimbare pe faleză.

Cuplu: Super frumos. Nu ne așteptam să fie așa frumos. Voiam să mergem la munte.

Reporter: Și? Ce v-a făcut să vă răzgândiți?

Cuplu: Am ajuns la mare, are domnișoara o casă pe aici.

Pline au fost şi terasele restaurantelor.

Virgil Donose, manager restaurant: Peştele, peştele e la mare căutare. Borşul de peşte, preparatele - icrele. Cam aglomerat la bucătărie, multă lume.

Zăpezile se lasă așteptate la munte

Şi în alte oraşe ale ţării temperaturile erau, la prânz, mai ridicate decât în mod normal. La munte însă, zăpezile se lasă încă aşteptate.

Diana Speretoiu, reporter Observator: La poalele munţilor Parâng în alţi ani pe 31 decembrie vorbeam de ger şi troiene. Acum e iarnă doar în calendar. Afară sunt 14 grade şi pare mai degrabă că urmează 1 martie, nu 1 ianuarie.

Berzele vestesc şi ele primăvara de ianuarie

Drept dovadă, berzele care vestesc şi ele primăvara de ianuarie. Cei care sperau la un Revelion alb nu s-au bucurat prea mult de căldura nefirească.

Turist: Prima dată când am ajuns aici am fost puţin dezamăgit de faptul că nu este zăpadă şi am zis: din nou vreme de Paşte.

Turist: Noi ne aşteptam să mergem la schi, dar am ieşit la iarbă verde.

Meteorologii spun că 2024 va începe cu temperaturi ridicate, potrivite mai degrabă pentru luna martie. Vremea se va răci şi va ajunge la normalul perioadei abia după Bobotează.

