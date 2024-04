Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, seceta afectează suprafețe extinse în Moldova, Dobrogea, Oltenia și Muntenia, local estul și sudul Transilvaniei.

"La data de 08 Aprilie 2024, în cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe adâncimea de sol 0-100 cm, prezintă valori satisfăcătoare și apropiate de optim, în Maramureș, Crișana și Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, local nordul și sudul Olteniei, nordul, nord-vestul, vestul, sudul și estul Munteniei, estul, sud-estul, izolat nordul Dobrogei, estul Moldovei.

Conținutul de umiditate din sol se încadrează în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) pe suprafețe extinse din Moldova, Dobrogea, Oltenia și Muntenia, local estul și sudul Transilvaniei", au transmis, ieri, specialiştii ANM.

Al 10-lea record lunar consecutiv de căldură: "Lumea pe un teritoriu necunoscut"

Temperaturile globale au atins un nou maxim istoric în martie 2024, marcând al zecelea record lunar consecutiv. Creșterea alarmantă a temperaturilor a stârnit îngrijorarea experților climatici, care se tem că încălzirea globală ar putea accelera.

Datele publicate de Copernicus Climate Change Service arată că temperaturile de la suprafața globului în martie au fost cu 0,1°C mai mari decât recordul anterior stabilit în 2016 și cu 1,68°C mai mari decât media preindustrială, notează The Guardian. Tendința de încălzire este deosebit de îngrijorătoare, deoarece depășește temporar ținta de 1,5°C stabilită ca obiectiv în Acordul de la Paris. Deși încălcarea acordului nu va fi considerată oficială decât dacă tendința persistă la scară decenală, creșterea bruscă a temperaturilor din ultimul an a surprins mulți oameni de știință. Gavin Schmidt, directorul Institutului Goddard pentru Studii Spațiale al Nasa, a remarcat că recordurile de temperatură sunt depășite în fiecare lună cu până la 0,2C. "Este umilitor și puțin îngrijorător să recunoaștem că niciun an nu a încurcat capacitățile de predicție ale oamenilor de știință în domeniul climei mai mult decât 2023", a scris succesorul lui Jim Hansen într-un articol recent pentru Nature.

El a enumerat mai multe cauze posibile ale acestei anomalii, inclusiv El Niño, reducerea emisiilor de dioxid de sulf, precipitațiile vulcanice și intensificarea activității solare. Totuși, Schmidt avertizează că acești factori nu sunt suficienți pentru a explica creșterea de 0,2°C. "Dacă anomalia persistă până în august, lumea va intra pe un teritoriu necunoscut. Acest lucru ar putea indica o modificare fundamentală a modului în care funcționează sistemul climatic, mult mai devreme decât se aștepta", a declarat el. Schmidt a enumerat mai multe cauze plauzibile ale acestei anomalii - efectul El Niño, reducerea particulelor de dioxid de sulf care răcesc datorită controalelor de poluare, precipitațiile produse de erupția vulcanică Hunga Tonga-Hunga Ha'apai din Tonga din ianuarie 2022 și intensificarea activității solare în perioada premergătoare unui maxim solar prezis.Dar, pe baza analizelor preliminare, el a spus că acești factori nu sunt suficienți pentru a explica creșterea de 0,2C: "Dacă anomalia nu se stabilizează până în august - o așteptare rezonabilă bazată pe evenimentele El Niño anterioare - atunci lumea va fi pe un teritoriu necunoscut. Aceasta ar putea implica faptul că o planetă în încălzire modifică deja în mod fundamental modul în care funcționează sistemul climatic, mult mai devreme decât anticipau oamenii de știință".

Cauza principală a încălzirii globale - emisiile de combustibili fosili

Un sondaj al a 90.000 de studii climatice a identificat un consens de 99,9% că activitatea umană este responsabilă pentru schimbările climatice. Samantha Burgess, director adjunct al Copernicus Climate Change Service, a subliniat că oprirea încălzirii globale necesită reduceri rapide ale emisiilor de gaze cu efect de seră. Michael E. Mann, omul de știință cunoscut pentru graficul "hockey-stick", a declarat că tendințele actuale sunt de așteptat, având în vedere creșterea continuă a emisiilor. El a avertizat că încălzirea rapidă a planetei este o realitate gravă, contrar opiniilor industriei combustibililor fosili.

Industria combustibililor fosili, cu interese financiare majore în joc, continuă să se opună eforturilor de combatere a schimbărilor climatice. Directorul general al Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat recent că renunțarea la petrol și gaze este o "fantezie", ignorând consensul științific și angajamentele luate la summitul Cop28 privind clima.

Recordurile de temperatură sunt depășite în fiecare lună cu până la 0,2 grade Celsius

Diana Ürge-Vorsatz, vicepreședintă a Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC), a declarat că planeta s-a încălzit cu 0,3 grade Celsius pe deceniu în ultimii 15 ani, aproape dublu față de tendința din anii 1970. "Este acest lucru în limitele variabilității climatice sau un semnal de încălzire accelerată? Preocuparea mea este că ar putea fi prea târziu dacă așteptăm să vedem", a scris ea pe Twitter.

Prognoza meteo marţi 9 aprilie

Vremea va fi predominant frumoasã, cu valori termice semnificativ mai ridicate faţã de normele perioadei în cea mai mare parte a ţãrii. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 29 de grade, uşor mai mici pe litoral şi în deltã, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 16 grade, mai scãzute în depresiunile intramontane, spre 0 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în sudul Banatului şi izolat în Moldova şi pe crestele montane. Vor fi condiţii de ceaţã pe litoral, în deltã şi în zonele depresionare.

Vremea miercuri 10 aprilie 2024

Vremea va fi în continuare frumoasã şi deosebit de caldã pentru aceastã datã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri noaptea în nordul ţãrii, însã probabilitatea de ploaie va fi redusã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în a doua parte a intervalului în Moldova.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 şi 13 grade, cu valori mai mici în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade. Dimineaţa şi noaptea, izolat se va forma ceaţã.

