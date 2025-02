Codul galben de ninsori a lăsat în Bucureşti un strat de zăpadă de aproape jumătate de metru. Este cea mai înzăpezită zonă din ţară, cu excepţia zonelor de munte. "E oribil! Nu sunt nici maşini care să deszăpezească drumul! Foarte prost curăţate! Nu sunt curăţate de nicio culoare!", spune un şofer.

România, sub un val de ger

Meteorologii au emis un alt cod, de ger. Va fi extrem de frig, până luni seara. Temperaturile vor scădea până la aproape minus 20 de grade în Bucureşti, ceea ce înseamnă gheaţă şi polei pe şosele şi trotuare. "Este jale! Jale! Pui frână şi te trezeşti la Văscăuţi!", spune un şofer.

Frigul va cuprinde însă şi restul ţării. La malul marii, temperaturile sunt la limita îngheţului, însă vântul intensifică din plin senzaţia de frig. Aşadar, valorile resimţite sunt de -5, -6 grade Celsius.

Reporter: Aţi scos geaca groasă?

Bărbat: Da, da, da. Pe noi chiar ne bucură că avem parte de asemenea temperaturi, pentru că trebuie să omoare tot, trebuie să distrugă microbii.

"Iarna am aşteptat-o, am aşteptat-o cu zăpadă. În ultimii ani nu am avut zăpadă şi acum chiar ne-am rugat să vină cât mai mult să avem cât mai multă zăpadă. Să vină şi gerul ca să mai omoare microbii din viroze", spune un alt bărbat.

Prima lună calendaristică de primăvară va schimba radical vremea. În martie, meteorologii anunţă temperaturi peste limitele normale.

