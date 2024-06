Soarele a aruncat astăzi perdele toropitoare de foc peste Bucureşti. Temperatura resimţită a fost 42 de grade Celsius, dar betoanele au încins atmosfera la peste 45. Fierbinţi ca tigăile pe aragaz, pe maşini puteai să prăjeşti ouă. Oamenii care au făcut imprudenţa să mai stea pe străzi după ora 12 s-au topit pe picioare şi au încins telefoanele ambulanţei.

Solicitările au crescut odată cu temperatura

"De când au început temperaturile foarte ridicate, vorbim de peste 4.900, aproape 5.000 de solicitări. Cand vorbim de cazurile in loc public, cresterea este mult mai mare, vorbim despre 100%", ne spune Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti, Ilfov.

Vezi și

Clădirile şi traficul intens din Capitală au făcut ca aerul să fie irespirabil, ca într-o seră. Pereţii radiau cel puţin 45 de grade Celsius, maşinile aveau 60 de grade, iar din asfalt se ridica aer fierbinte care amplifica senzaţia de sufocare.

Tinerii s-au scăldat în lacurile din parcuri

Zăpuşeala infernală i-a făcut pe mai mulţi tineri să intre în lacul din parcul IOR, deşi scăldatul este interzis - apa nu este bună de îmbăiat. Ce-i drept, nu au stat mult, pentru că intraseră cu tot cu biciclete.

La Constanţa, unde au fost 36 de grade Celsius resimţite, un absolvent al colegiului militar a simţit că leşină în timpul ceremoniei de final de an şi a avut nevoie să fie susţinut de doi colegi. Pe plaje, turiştii care au căutat răcoarea mării au avut parte de şoc termic. Apa era cu 10 grade mai rece decât aerul.

Cine nu poate să evadeze din oraşele tropicale, trebuie să fie foarte atent în aceste zile fierbinţi.

Care este temperatura resimţită în maşină

"Este ora 10 dimineaţa iar această maşină este parcată la soare de mai puţin de o oră. Temperatura capotei a depăşit deja 60 de grade celsius iar la interior soferul va resimţi peste 40 de grade", ne spune reporter Observator, Andreea Milea.

Supraîncălzirea maşinii poate provoca accidente grave. "În cazul în care presiunea este diferită pe anvelope vom simti ori că masina trage dreapta, ori stânga. Vor exploda, se va produce explozia in cazul in care sunt uzate, in cazul in care mergem tare pe viraje, se pot supraîncălzi, creşte presiunea", explică Sorin Bădica, trainer conducere defensivă.

Cea mai fierbinte zi de la începutul acestui an s-a suprapus cu solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din 2024: soarele arzător a strălucit mai mult de 15 ore şi a amplificat dogoarea. Meteorologii iau în calcul să emită cod roşu de caniculă zilele următoare în unele zone, pentru că valul de aer tropical va rămâne deasupra ţării.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveţi condiţii la locul de muncă pe timp de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰